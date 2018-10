MS hastası kızı için beslediği keçiyi zabıta aldı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Muttalip Kür'ün, engelli, MS hastası olan kızı Medine Kür'ün (30) hastalığına sütü iyi geldiği söylendiği için beslediği keçi, çevreye kötü koku yaydığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından alındı.​Şehitlik Mahallesi'nde oturan Muttalip Kür, keçi sütünün engelli ve MS hastası olan kızı Medine Kür'e iyi geleceği düşüncesi ile bir hafta önce keçi aldı. Kür, keçi için evinin karşısındaki boş araziye kulübe yaptı, hayvanı burada beslemeye başladı. Her gün kızına keçiden sağdığı sütü içiren Müttalip Kür, dün evine gelen zabıta ekiplerini görünce büyük şok yaşadı.Çevreye kötü koku yaydığı gerekçesiyle komşularının şikayeti ettiği keçi, ekipler tarafından alınarak ilçeye en yakın Üç Pınar Mahallesi'ndeki başka vatandaşların da bakımı için bıraktıkları çiftliğe teslim edildi. Ekipler ayrıca kulübenin yıkılması için Muttalip Kür'e 15 gün süre verdi.Keçi sütünün MS hastalığına iyi geldiğini söylediklerini belirten Muttalip Kür, "Kızım MS hastası ve 'her gün keçi sütü içirirsen hastalığına iyi gelir' dediler. Ben de piyasada taze ve kaliteli süt bulamayacağımı düşünerek bir keçi satın aldım ve boş arazide yaptığım kulübede beslemeye başladım. Böylece her gün kızıma taze keçi sütü içirebiliyordum. Kızım yatalak ve MS hastası, elimden başka bir şey gelmiyor" dedi.Keçinin alındığını, kulübenin yıkılmas için de kendisine 15 gün süre verildiğini belirten Muttalip Kür, "Kızıma her gün keçi sütü içirmek için başvurduğum bu çareyi elimden aldılar. Kızım hem yatalak, hem MS hastası. Kızım adına aldığım evde bakım parası ile hayata tutunmaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımla yaptığım kulübem çevreye rahatsızlık vermesin diye, çiçekler bitkiler ektim. Yetkililerin bana bu konuda izin vermesini istiyorum" diye konuştu.

