Motivasyonunuz Düşükse Depresyonda Olabilirsiniz!

Depresyon; kişideki belirgin olan gerginlik ve keyifsizlik hali olarak tanımlanıyor. Depresyonda olan kişi geçmişte zevkle yaptığı işlerden artık keyif alamıyor, alan korkusu yaşıyor, öfkesini kontrol edemiyor ve genel itibariyle hayatını planlayamıyor. Hemen hemen her şeyi erteleme yoluna giden birey zamanla şimdiki zaman yaşamayıp aslında gelecek kaygısıyla sürekli geçmişi düşünüyor.

Depresyonun kişinin statüsü ve iyi bir yaşamla ilgisi yoktur. Karamsarlık duygusu mükemmeliyetçi kişilerde de görülmektedir ve mükemmeliyetçi yapı kişinin depresyona girme olasılığını arttırır.

Depresyon motivesi fazlasıyla olumsuz olarak etkilemektedir. Depresyon kişinin enerjisini etkilediği için kişi de istek kaybı oluşur. İstek kaybı da kişinin işlerini kontrol edememesiyle eş değerdir. İşlerini kontrol edemeyen kişilerin işleri birikir ve bir yerden sonra işin içinden çıkılamaz hal daha da öfkeye ve özgüven kaybına dönüşür.