Mevsim Geçişlerinde Saç Bakımı

Bu geçişlerde saçlarımızın bakımına daha hassas ve özenli davranmamız gerekir.

Saçlarınızı Her Gün Yıkamayın

Saçlarımızın suya ihtiyacı olduğu kadar, doğal neme de ihtiyacı vardır. O nedenle saçlarınızı haftada iki veya üç günde bir yıkamalısınız. Saçlarınızı yıkayacağınız zaman sıcak su kullanmayın. Sıcak su saçlarınızın doğal nem dengesini bozar. Ilık su ile yıkamaya özen gösterin. Canlı saçlar istiyorsanız soğuk su da kullanabilirsiniz.

Saç Derinize Masaj Yapın

Saç derinize masaj yapın. Bu yöntem kan dolaşımını hızlandırır ve saç dökülmelerini azaltır. Mevsim geçişlerinde en çok meydana gelen kepeklenme sorununa da etkili olan yöntemlerden biridir. Bu yöntemi çeşitli yağlar ile de yapabilirsiniz. Zeytinyağı, aloe vera jeli gibi.

Çoğu insan beslenmenin saçlara olan etkisini bilmese de, beslenme de özellikle mevsim geçişlerinde, en önemli etmenlerden biridir. Bol vitamin, mineral ve protein almalıyız. Saç dökülmelerini önleme de B vitamini, demir ve çinko çok etkilidir. Et ürünleri ve yumurta en çok etkisi olan besinlerdir.



Saç Bakım Maskesi Uygulayın

Mevsimsel geçişlerde size ve saçlarınıza en çok yararı olacak şeylerden biri saçınıza maske uygulamaktır. Saç bakım maskesi yaparken saçınızın sağlığı için doğal ürünler kullanmaya özen gösterin. Zeytinyağı maskesi, argan yağı maskesi, tatlı badem yağı maskesi kullanabileceğiniz doğal yağlar arasında.

Saçınıza Mümkün Olduğunca İşlem Uygulamayın

Saçlarınızın sağlığı için mümkün olduğunca saçınıza işlem uygulamayın. Saç kurutma makinesi, fön makinesi, saç düzleştiricileri ve maşa kullanmayın. Saçlarınıza uygulanan sıcak işlem saçlarınızı çok fazla kırabilir.



Saçınızın Yapısına Göre Şampuan Alın

Saçınızı tanıyın. Şampuanınızı ona göre alın. Saç dökülmesine özel, kepeklenmeye özel, yağlı ve kuru saçlara özel olarak şampuanlar mevcuttur. Dikkat edin ki şampuanlar kimyasal olmasın. Saçınızı bol suyla gerektiği miktarda yıkayın.