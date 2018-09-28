Meme kanserinden korunmada 10 öneri

İSTANBUL, () - MEMORİAL Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığı her geçen gün artan meme kanserinden bilinçli kontroller ve düzenli yaşam tarzıyla korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle erken evrede tanı alan vakalarda yüzde 100’e yakın oranda tedavi başarısı sağlansa bile hastalığa hiç yakalanmamak için bazı önlemler almak gerektiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı öncesinde bu hastalığa yakalanma riskini önemli oranda düşüren 10 yöntemi anlatarak, önerilerde bulundu.

HAFTADA EN AZ 3 SAAT EGZERSİZ YAPIN

Sağlıklı yaşamın fiziksel aktiviteyle yakından ilişkisi bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Aydoğan, "Günlük egzersizler sağlıklı yaşamın anahtarı olduğu gibi meme kanserinden korunmada da önemli rol oynamaktadır. Haftada en az 3 saat yapılan fiziksel egzersiz meme kanseri riskini yüzde 20’den fazla azaltmaktadır" dedi.

RADYASYONDAN KAÇININ

Yüksek radyasyon dozu içeren gereksiz görüntüleme tetkiklerinden kaçınmak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, "Ülkemizde görüntüleme tetkiklerine çok sık başvurulmaktadır. Bunların bir kısmı gereksiz yere yapılmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi ve PET yıllık kabul edilen radyasyon dozundan bir kaç kat fazla radyasyon içerir. Bu nedenle yüksek radyasyon dozu içeren görüntülemeleri gereksiz yere yaptırmamak ya da radyasyon içermeyen alternatif tetkikleri tercih etmek gerekir" diye konuştu.

DOĞUMU 30 YAŞ SONRASINA ERTELEMEYİN

Doğum yapan ve emziren kadınlarda meme kanserinin daha az görüldüğünü belirten Prof. Dr. Aydoğan, "Ancak bu etkinin ortaya çıkması için ilk doğum yapma yaşı 30 yaş ve öncesinde olmalıdır. İlk doğumunu 35 yaş sonrasında yapan kadınlarda ise meme kanseri riski hiç doğum yapmayanlara göre artış göstermektedir" ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİZİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN SÜRE EMZİRİN

Emzirmenin meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, "Risk azalmasının, emzirme döneminde regl sayısının daha az olması ve emziren annelerin daha sağlıklı besinler alması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 6 ay ve daha uzun süre emziren kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinde azalma görülmektedir" dedi.

HORMON TEDAVİLERİNİ SINIRLI KULLANIN

Menopoz döneminde kullanılan hormon tedavilerinin, menopoza bağlı sorunları engellemek için kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Aydoğan, "Her ilacın olduğu gibi hormon tedavilerinin de bazı yan etkileri olabilmektedir. Uzun süre hormon tedavisi meme kanseri riskinde artışa neden olur. Meme kanseri risk artışı ilacı 5 yıldan uzun süre kullanan hastalarda daha belirgindir. Doğum kontrol hapları ve hormonlu spirallerle ilgili araştırmalarda kesin bir ilişki saptanmasa da bazı araştırmalarda bu yöntemlerin meme kanseri riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır" diye konuştu.

ALKOL KULLANIMINI SINIRLANDIRIN

Alkol alımının meme kanseri riskini artırdığının bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan, bu riskin alınan alkol miktarına bağlı olarak arttığını söyledi.

KİLONUZU KONTROL EDİN

"Obezitenin meme kanseri riskini artırdığı bilinse de bu etkinin menopoz sonrası dönemde olduğu gösterilmiştir" diyen Prof. Dr. Aydoğan, risk artışının nedeninin, östrojen hormonunun menopoz sonrası dönemde yağ dokusundan salgılanması olduğunu belirtti.

GECE AYDINLIK ORTAMDA UYUMAYIN

Uzun süre gece vardiyasında çalışan kadınlarda meme kanseri riskinde artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydoğan, "Kadınların gece ışığa maruz kalması risk artışına neden olan etkenlerden biridir. Meme kanseri riski artışının karanlıkta salgılanan melatonin hormonunun ışık nedeniyle kesintiye uğraması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

AKDENİZ TİPİ BESLENME İLE KORUNUN

Zeytinyağı, deniz ürünleri ve mevsim sebzelerini içeren Akdeniz tipi beslenmenin, meme kanseri riskini azalttığını belirten Prof. Dr. Aydoğan, "Karoten içeren havuç, balkabağı, kavun, biber gibi meyve ve sebzeleri sık tüketen kadınlarda meme kanseri daha az görülür. Yeşil çay, ceviz, brokoli meme kanserini önleyen diğer besinlerdendir" dedi.

SİGARA İLE TEMASINIZI AZALTIN

"Sigara ile meme kanseri arasındaki ilişki alkol kadar belirgin değilken, sigara dumanını pasif soluyan kadınlarda meme kanseri riski daha fazladır" diyen Prof. Dr. Aydoğan, bazı araştırmalarda ergenlik ve sonrası dönemde sigara içen kadınlarda daha fazla meme kanseri görüldüğünü söyledi.

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