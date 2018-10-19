Medipol, Çin sağlık heyetini ağırladı

İSTANBUL, () –TÜRKİYE'DEKİ sağlık reformları ile ilgili bilgi edinmek, sağlık alanında etkileşim ve iş birliğini pekiştirmek amacı ile Çin Halk Cumhuriyeti sağlık heyeti, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen toplantının dikkat çeken konusu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile modern tıp uygulamaları arasındaki farklılık ve tedavi biçimleri oldu. Toplantının ilk bölümünde, pratisyen ve asistan hekimlerin uzmanlık öncesi eğitim süreçleri, Türkiye’deki sağlık uygulamalarının doktor altyapısı ve hizmetin finansman modelleri anlatıldı. Yenidoğan, yoğun bakım ve enfeksiyon yönetimi süreçlerinin de paylaşıldığı ikinci bölümde ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.

Pekin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu üyeleri ve Başkent Medikal Üniversitesi mensuplarının yer aldığı sağlık heyeti ile yapılan toplantıya Medikal Direktör Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı başkanlık etti. Toplantı sonunda heyet, Prof. Dr. O. Gazi Yiğitbaşı’na bereketi simgeleyen yöresel motifler ile bezenmiş bir tablo hediye etti.