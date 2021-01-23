Maskeye kolonya dökenler dikkat! 

Koronavirüs sürecinde 81 ilde maske kullanımı zorunlu oldu. Vatandaşların maskelerini birkaç kez kullanabilmek için kolonya dökme veya yıkama yöntemlerine başvurdukları görüldü. Fakat bu yöntemler ne kadar doğru? Tıbbi maskelerin bir kez kullanılması gerektiğine dair sık sık uyarı yapıldığı düşünülürse bu yöntemlerin doğru olmadığı anlaşılabilir. Konuya ilişkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kolonya dökme veya yıkama yöntemlerinin bakterileri önlemediği tespit edildi. Bir gün boyunca kullanılan maske, yıkanmış maske ve kolonya dökülmüş maskedeki bakterilere bakıldı. Söz konusu maskelerin arasında bakteri yoğunluğu bakımından neredeyse hiçbir fark bulunmadığı tespit edildi.

"Kolonya döküldüğünde mikroorganizmalar yok olmuyor"

OMÜ'den Doç. Dr. Çaycı, vatandaşların maskelerini birkaç kez kullanabilmek için farklı yöntemlere başvurduklarını belirterek, söz konusu yöntemlerden birinin de "kolonya" olduğunu söyledi. Doç. Dr. Çaycı, kolonyanın maskede bulunan mikroorganizmaları ortadan kaldırmadığını ifade ederek, antiseptik maddelerden ve dezenfektanlardan önce temizlik yapılması gerektiğini belirtti.

Üstüne kolonya dökülen maskeden numune alındığında bakterilerin ciddi biçimde çoğaldığını aktaran Doç. Dr. Çaycı, bu yüzden vatandaşların hiçbir şekilde maskelerine antiseptik madde ya da kolonya dökmemeleri gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Çaycı, maskelerin bir kez kullanılması gerektiğini belirterek, kirlenen ya da maskelerin asla kullanılmaması gerektiğini söyledi.

"Maskeleri yıkamak da yanlış"

Tıbbi maskeleri yıkamanın da yanlış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çaycı, söz konusu maskeleri bu şekilde temizlemenin mümkün olmadığını belirtti. Doç. Dr. Çaycı, yıkanan maskelerin yapılarının bozulduğunu ve koruma oranlarının azaldığını kaydederek, maskelerin yıkanmaması için çağrıda bulundu. Yıkanan maskelerin üstünde mikroorganizmaların kolay bir şekilde çoğalabileceğini belirten Doç. Dr. Çaycı, vatandaşların maskeden bulandığını ancak bu süreçte maske kullanımının zorunlu olduğunu söyledi.

Maskelere elle temas etmek bile doğru değil

Uzmanlar, maskeleri sürekli takıp çıkarmanın ve söz konusu maskelere elle dokunmanın yanlış olduğuna dikkat çekiyorlar. Zaman içerisinde nemli hale gelen maskelerin sağlıksız olacağını belirten uzmanlar, maskeleri boynun altına indirmenin ya da ceplere koyup yeniden çıkarmanın da yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Uzmanlar, birkaç defa öksürülmesi halinde kullanılan maskenin çıkarılması gerektiğini kaydederek, nemli hale gelen maskelerde bakteri ve virüslerin çoğaldığını söylüyolar. Maskelerin çevreye atılmasının yanlış olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda diğer insanların sağlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyorlar.

Dezenfekte etmeyin, atın!

Maskeler hem internet üzerinden hem de eczane ve marketlerden temin edilebiliyor. Maskelere rahat bir şekilde ulaşıldığı düşünülürse söz konusu maskeleri yıkayıp veya kolonya döküp tekrar kullanmak mantıklı bir yöntem gibi durmuyor. Bu nedenle maskelerin bir defa kullanılması sağlık bakımından ciddi önem taşıyor. Maske kullanımı uzun bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bu nedenle maske kullanımına alışmak da önem arz ediyor. Maskeleri dezenfekte etmeye çalışmak yerine hemen bir poşete koyup atmalısınız!

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021, 16:23