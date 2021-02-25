Maskelerden ne zaman kurtulacağız?

Aşılanmanın başlaması ve 1 Mart'ta başlayacak kademeli ormalleşme haberlerinden sonra maskelerin ne zaman çıkartılacağı da merak konusu oldu. Birçok vatandaş maskeyi nizami şekilde kullansa da burnunu açıkta bırakan ya da maskeyi çenesinde ve dirseğinde taşıyan insanların sayısında artışlar görülüyor. Maskeyle rahat nefes alamadıklarını kaydeden bazı vatandaşlar, maskenin zorunlu olmayacağı tarihi beklemeye koyuldu. Uzmanlardan gelen açıklamalara göre ise maskeyi çıkarmak için 2022 yılını belemek gerektiğine dair açıklamalar gelmeye başladı.

2021 yılında maskeler çıkmayacak!

Maskelerin bu yıl boyunca da çıkmayacağını kaydeden Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Recep Tekin, vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi için maskenin vazgeçilmez olduğunu aktardı. Uygulanan tedbirler sayesinde vaka sayılarının bir hayli düştüğünü kaydeden Tekin, buna rağmen salgının sona ermediğini hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu yönde açıklamaları olduğunu vurgulayan Tekin, vaka sayılarının yeniden yükselmemesi için 2021 yılını da maskeyle geçireceğimizi ifade etti. Maskeni çıkması için öncelikle aşılama sayılarının artması ve toplum bağışıklığının kazanılması gerektiğinin altını çizen Tekin, vaka sayılarının sıfıra inmesi gerektiğini aktardı.

Uzmanlardan maske kullanım tavsiyeleri!

Gelinen noktada maskenin çıkarılması değil aksine daha dikkatli kullanılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Recep Tekin, kademeli normalleşmenin anahtarının maske ve mesafe olduğunu belirtti. Maskesiz gezmeyi herkesin özlediğini ve durumun psikolojik yönünü anladığını dile getiren Tekin, daha erken normalleşme için şimdi tedbirlerin sıkıca uygulanması gerektiğini bildirdi. Uzmanlara göre kalabalık ortamlarda çift maskenin kullanılması koruyuculuk oranını artırıyor. Cerrahi maskenin üstüne takılan bir bez maskenin koruyuculuğu yarı yarıya artırdığı kaydedildi. Marketlerde satılan bazı ucuz ve adi maskelerin kullanılmaması gerektiğine işaret eden uzmanlar, nemlenen ve ıslanan maskelerin hemen değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Her dört saatte bir maskeelrin değiştirilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, uzun süre kullanılan maskelerin hiçbir koruyuculuğunun kalmadığı konusunda uyarılar yapıyor.