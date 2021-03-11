Maskeler hayatımızdan ne zaman çıkacak?

Dünya genelinde vaka sayısının 120 milyona yaklaştığı ve ölüm sayısının da 2 milyon 300 bini aştığı belirtiliyor. Aşılamanın da yaygınlaşmasıyla birlikte insanların kafasında "maskeler ne zaman çıkacak?" sorusu belirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre maskeler bir süre daha hayatımızda kalacak gibi görünüyor. CDC, aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber bazı ülkelerde maske kullanımıyla ilgili bir gevşemenin söz konusu olabileceğini bildirdi.

Texas'ta yasaklar tamamen kalktı!

Salgının ekonomik yıkımına daha fazla katlanamayacaklarını belirten Texas Valisi Greg Abbott, önceki hafta koronavirüs tedbirlerinin tamamen kaldırılacağını belirtmişti. Valinin bu açıklamasına Başkan Joe Biden'ın yanısıra muhalif belgesel yapımcısı ve yönetmeni Michael Moore'dan da tepki gelmişti. Aşılama ve vaka sayıları göz önünde bulundurularak maske kullanımının gevşetilebileceğini bildiren CDC'nin açıklaması, Teksas'taki yasakların kalkmasına paralel olarak gelince kafalarda bazı şüpheler doğdu.

"İki doz aşılama yapılsa dahi çok erken"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, toplumda sürü bağışıklığı oluşmadan Türkiye'de maske kullanımında gevşemenin söz konusu olamayacağını kaydetti. Maskenin tamamen günlük hayattan çıkarılacağı aşamaya gelinse dahi koruyucu tedbir olarak zaman zaman kullanılması gerektiğine değinen Midilli, CDC'i tavsiye kararlarının Türkiye'de henüz uygulanamayacağını belirtti. İki doz aşılama yapılsa dahi maskenin çıkarılması için henüz çok erken olduğunu aktaran Midilli, mutasyonlu varyantların unutulmaması gerektiğine işaret etti. İkinci doz aşının uygulanmasından 14 gün sonra bile kişilerin virüsü yayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Zafer Kurugöl ise toplumda en az yüzde 70 oranında aşılama yapılması gerektiğini aktardı.