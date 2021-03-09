Maske kullanımı sporda performansı düşürüyor mu?

Pandemi döneminde birçok ülkede spor salonları kapansa da salonlar, bazı ülkelerde farklı şehirlerde hizmet vermeye devam ediyor. Salonlara gelenlerin bir kısmı maskeyle spor yaparken bir kısmı ise maske takmıyor. Maske takmanın performansı nasıl etkilediğine dair kafalarda birçok soru işareti oluştu. Yorucu kardiyo antrenmanları yapan ya da yüksek ağırlıkların altına giren sporcuların sağlığı açısından herhangi bir riskin doğup doğmayacağı merak edildi.

"Kalın maskeler performansı yüzde 10 düşürüyor"

Spor esnasında maske takmanın performansa etkileriyle ilgili araştırmayı Milan'da yer alan Monzino Kardiyoloji Üniversitesi ile Milan Üniversitesi yürüttü. Yürütülen araştırmada bisiklet süren 6 kadın ve 6 erkek sporcunun "kan basıncı", "kalp atış hızı", "solunum hızı" ile "oksijen değerleri" ölçüldü. Hem maskeli hem de maskesiz olarak ayrı ayrı ölçülen çalışmanın souçlarına göre kalın maskelerin performansı yüzde 10 düşürdüğü kaydedildi. Normal kalınlıktaki maskeleri kullanan sporcuların performansında ise herhangi bir düşüşün görülmediği aktarıldı.

Ortalama yaşları 40 olan 12 gönüllüye üç tur bisiklet egzersizi yapıldığı aktarıldı. Sporcuların performansları önce maskesiz, daha sonra iki katlı maske ve ardından N95 maskesi kullanılarak ölçüldü. İki katlı cerrahi maskeden daha kalın olduğu bilinen N95 maskesini kullanan gönüllülerin performansında yüzde 10'luk düşüşün görüldüğü vurgulandı. Çift katlı cerrahi maske kullanılırken ise performansta önemli bir düşüşün tespit edilmediği kaydedildi. Araştırmanın sonuçlarının "European Respiratory Journal" isimli dergide yayımlandığı belirtildi.

"Aşılar yaygınlaşana kadar maske kullanılmalı"

Maskelerin sporcuların performansları üzerindeki etkisinin bir hayli düşük olduğunu kaydeden Dr. Massimo Capelli, spor yaparken maske kullanımının sağlık sorunlarına neden olmadığını aktardı. Capelli, aşıların toplum geneline yayılana kadar spor salonlarında kullanılması gerektiğini vurguladı. Virüsün yayılmaması için spor salonlarında maske kullanımının önemli olduğunu belirten Capelli, buna rağmen kalp ve akciğer rahatsızlıkları olanlarla ilgili daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 09:39