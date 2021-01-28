Maske karbondioksit solunumuna mı neden oluyor?

Maske kullanımı karbondioksit solunumuna mı neden oluyor? Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den yalanlama geldi. Prof. Dr. Özlü, maske kullanımı sırasında kandaki oksijen seviyesinin azaldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

"Karbondioksit birikmiyor"

Koronavirüsle mücadelede maskenin ciddi derecede önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, maske kullanımına ilişkin yayılan söylentilerin asla doğru olmadığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, maske kullanımı sırasında insanların biraz solunum almada sıkıntı yaşayabildiğine dikkat çekerek, bu durumun karbondioksit birikimine yol açmadığını ifade etti. Maske kullanımı esnasında oksijenin düşmediğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, akciğer rahatsızlıklarına veya çok ciddi kalp yetmezliğine sahip olan insanlar haricinde tüm vatandaşların rahatlıkla maske takabileceklerini söyledi.

"Zararlı bir etkiye sahip değil"

Prof. Dr. Özlü, maske kullanımı sırasında ufak bir solunum güçlüğü yaşanmasının oksijenin azaldığı manasına gelmediğini belirterek, bu durumun karbondioksitin arttığı manasını da taşımadığını ifade etti. Şu anda milyarlarca kişinin maske taktığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, maske kullanımının zararlı bir etkiye sahip olmadığını aktardı. Prof. Dr. Özlü, maske kullanımına ilişkin birçok test yapıldığını ve maske takan insanların kanlarındaki karbondioksit ve oksijen seviyelerinin ölçüldüğünü ifade ederek, herkesin bu süreçte maske kuralına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Doktorlar ölçüm yapmıştı

Maskelerin kanda bulunan oksijen düzeyini azaltacağına veya karbondioksit düzeyini artıracağına yönelik iddialar aslında uzun süredir gündemde. Forbes dergisinden Victoria Foster, cerrahi maske veya N95 maskelerin kanda bulunan oksijen düzeyini azaltamayacağını veya karbondioksit düzeyini artıramayacağını ifade etmişti. Foster, bu konuda birçok doktor tarafından deneme yapıldığını aktarmıştı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan doktorlar, söz konusu iddiaların ardından ölçüm yapmışlar ve maske kullanımının kanda bulunan oksijen düzeyini azaltmadığını göstermişlerdi.

Nabız oksimetresi kullanmışlardı

Sağlık personeli tarafından söz konusu ölçümü gerçekleştirmek üzere nabız oksimetresi kullanılmıştı. Parmağa tutturulan nabız oksimetresinin kanda bulunan oksijen doygunluğunu gösterdiği ifade edilmişti. Sağlıklı bir bireyin normal şartları altında kanındaki oksijen düzeyinin 90-100 arasında olması gerektiği biliniyor. Eğer bir insanın kanındaki oksijen düzeyi yüzde 90'ın altındaysa bu durum hipoksemiye yol açabilir. Nabız oksimetresi genel olarak kardiyovasküler veya solunum zorluğu çeken insanları takip etmek üzere kullanılıyor. Koronavirüs şüphesi olan kişiler de söz konusu cihazla takip ediliyor.

30 tane maske takıp denemişti

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Mark Lewis isimli bir doktor çok sayıda maske takarak kanında bulunan oksijen düzeyini ölçmüştü. Bir gün boyunca klinikte maske taktığını ve kanında bulunan oksijen seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Lewis, bunun üzerine yaklaşık 30 maske takıp ölçüm yaptığını ve kanında bulunan oksijen seviyesinin yine normal çıktığını aktarmıştı.