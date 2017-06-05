Manüel Tedavi Yöntemi İle Fıtıktan Korunma Yolları

MEDİCANA Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Yıldız, fıtık tedavisinde manuel yöntemin mucize bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Her şeyden önce manuel tedavinin bir tıp yöntemi olduğunu belirten Yıldız, "Ellerle uygulanan çok iyi sonuçların alındığı, etkinliği kanıtlanmış çok eski bir tedavi yöntemidir. Amerika’dan Rusya’ya birçok ülkede uygulanmakta ve uygulanan ülkelerin üniversitelerinde bu yöntem için kurulmuş anabilim dalları vardır. Özellikle bel ve boyun fıtıklarında uygulanmakta ve hastaların mucize dediği bir tedavi yöntemidir" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Yıldız, fıtık tedavisinde uygulanan manuel tedavi hakkında bilgi verdi. Manuel tedavi ile eklemin veya segmentin fonksiyonelliğinin düzeltebileceğini bildiren Yıldız, " Her gün bir yerlerimiz tutulmaktadır. Bunlar eğilirken, doğrulurken, bir şey tutarken, elbisemizi giyerken, günlük işlerimizi yaparken olmaktadır. Bu tutulmalar çoğunlukla boyun ve belde olmaktadır. Doktora gittiğimizde hemen MR çektirir 'sende bel fıtığı var, sende boyun fıtığı var' sonucuna ulaşırız.Manuel tedavi bir fizik tedavi yöntemidir ve genellikle elle uygulanır. Bozulmuş olan segmentin veya eklemin fonksiyonunu düzeltmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir.



Manuel tedavi yıllarca batı ve doğu tıbbında uygulanmış etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Hatta doğu tıbbında manuel tedavi uygulaması daha eskilere dayanmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen başarılı sonuçların alındığı bir tedavi yöntemidir. Manuel Tedavi yöntemi ile bel boyun fıtıklarında ve eklem ağrılarında mucizevi iyileşmelerin olduğu bir tedavi yöntemidir. Tedavinin sonuçları karşısında hasta bir anda ağrılarından kurtulmakta ve mutlu bir şekilde evine gitmektedir" diye konuştu.



"YÖNTEM FİZİK TEDAVİYLE BİRLİKTE GENELLİKLE 3-5 SEANS ARASINDA SONUÇ VERİYOR"



Kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde çok sık kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren ve bu yöntemle birçok hastayı sağlığına kavuşturan Yıldız, "Özellikle bel ve boyun fıtıklarında uygulanmaktadır. Bel ve boyun fıtığı dışında omuz, diz, kalça, ayak eklem ağrılarında manuel tedavi uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminin Fizik tedaviyle birlikte genellikle 3-5 seans arasında sonuç veriyor" ifadelerini kullandı. Yıldız tedavilerin ise 3-5 gün aralıklarla uyguladığını da kaydetti. Manuel tedavi ile hastalarının iyileştiğini, sadece yüzde 1-2 hastada ameliyat gerektiğini belirten Yıldız, ameliyatın bel fıtığında ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybı, idrar-büyük abdest kaçırma şikayeti olan ya da ameliyatsız tedaviye cevap vermeyen hastalarda, boyun fıtığında ise ellerde-kollarda ilerleyen kas gücü kaybı olanlarda ya da ameliyatsız tedaviye cevap vermeyen çok az sayıdaki hastada gerektiğini vurguladı.

Yöntem ile dikkat edilmesi gereken önemli hususlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Yıldız, “Burada şu husus çok önemlidir. Manuel tedaviyle omurgada ve eklemlerdeki bloklar çözülmeli, dislokasyonlar düzeltilmeli, dokular rahatlatılmalı bundan sonra diğer tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bloklar ve dislokasyonlar çözülmeden yapılan tedavilerde hastanın ağrılarında biraz azalma olmakta fakat sonra tekrar başlamaktadır. Bu yüzden birçok hasta bize değişik tedaviler uygulandı fakat ağrılarım geçmedi diye şikâyette bulunmaktadır” dedi.

"MUCİZEVİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ"



Sonuç olarak manuel tedavi kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılarda daha da önemlisi bel ve boyun fıtıklarında etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olduğunu aktaran Uzm. Dr. Yıldız, uygulanan Manuel tedavi sonucunda hastaların ağrılarından kısa bir sürede kurtulduğunu ve hastaların deyimiyle mucizevi bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.