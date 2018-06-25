Lösemi hastası Ece'ye müjdeli haber

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, bir yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden ve her gün kullanmak zorunda olduğu ilacını Türkiye’de bulmakta zorluk çeken 16 yaşındaki Ece Tosunoğlu'na iyi haber geldi. İlacın bulunması konusunda fiyat kaynaklı ve kısa süreli bir sorun yaşandığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu, ilacın Haziran ayı sonuna kadar hastalara ulaştırılacağını ifade etti.

Yaklaşık 7 ay hastanede lösemi tedavisi gören ve tedavisinin sürdürülebilmesi için günde iki kez 'Lanvis' isimli ilacı kullanması gereken Ece Tosunoğlu'nun yardım çığlığı duyuldu. Bu ilacı Türkiye’de bulmakta zorluk çeken Ece, hızlıca ithal edilmesi için yetkililere çağrı yapmıştı. İlacın yurt dışından ithal edilmesi için Türk Eczacıları Birliği’nden talepte bulunduklarını anlatan Ece, ilacın kendisi gibi tüm kanser hastası çocuklar için hayati önem taşıdığını söyledi. Ece'nin ilacıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu şu ifadelere yer verdi:

"Basında yer alan ve Ece Tosunoğlu isimli hastamızın ailesiyle yapılan röportaja yer verilen haberlerde lösemi hastalarının ilaca erişiminde sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Açıklamalar haberde bahsi geçen ilacın ticari ismi, Lanvis'tir. İlacın tedariğine ilişkin, fiyat kaynaklı ve kısa süreli bir sorun yaşanmıştır. 29 Mayıs 2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda ilacın fiyatına yüzde 50 oranında artış verilmiştir. İlgili firma Haziran ayı sonuna kadar ilacın piyasaya dağıtılacağını beyan etmiştir. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir."



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