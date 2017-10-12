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Kronikleşen Bir Depresyon Türü: Distimik Bozukluk

Kişinin benliği olarak kabule geçtiği, sürekli hafif şiddette dalgalanmaların yaşandığı duygu durumuna distimik bozukluk adı verilir.

12 Ekim 2017 Perşembe 11:58
Kronikleşen Bir Depresyon Türü: Distimik Bozukluk

Distimik bozukluk, depresyonun hafif hali olarak da tanımlanabilir. Kendini sürekli yorgun, mutsuz hisseden çok kişi olduğunu görüyor, duyuyoruz. Bu duygu durumu kendini ataklar olarak değil sinsi bir şekilde ilerleyiş gösterir. Birey artık kişiliğinin böyle olduğu kabullenişine geçiyor. Kronikleşen bu durum, dirençli depresyon besleniyor. Majör depresyonda görülen iştah bozukluğu, uyku düzensizliği, distimik bozuklukta görülmeyebilir.

Distimik bozukluğu yaşayan danışanların söylediği şey kendilerini sürekli depresif halde hissettikleridir. Başlangıç yaşı genellikle ergenlik dönemine tekabül ediyor. Sonrasında ise ilerleyen yaşlarla beraber süreç yavaş yavaş ilerliyor. Bir kişiye dismitik bozukluğu olduğuna dair tanının konulabilmesi için yetişkin bireylerde en az iki yıl, çocuklarda ise bir yıldır bu depresif hallerin olduğunu bilmek gerekiyor.

Distimi, erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı olmak suretiyle ikiye ayrılır. Erken başlangıçlı distimi, 21 yaş öncesini kapsar. Geç başlangıçlı distimi ise,  21 yaşından sonraki süreç olarak ele alınır. Distiminin en önemli özelliği kişi farketmeden hafif ve sinsi bir şekilde ilerliyor olmasıdır. Kişi bu süreçte, bu depresif halini kabullenişe geçip bunu kendi kişiliği zannedebiliyor. Kişiden ‘’ben hep böyleyeyim, zaten depresifim ben!’’ cümlelerini duymak mümkün oluyor. Öğrenilmiş çaresizlik gibi kişi kendini öyle kabule geçiyor ve hayatındaki mutlu anları göremeyecek dereceye gelebiliyor.

Kronik hale gelen bu hastalık tedavi edilmediği taktirde kendini somatize edebiliyor. Kendini fiziksel ağrılar veya herhangi bir iç hastalık olarak gösterebiliyor. Sinsi ilerleyen bu hastalık, kişinin fizyolojisine olumsuz etkiliyor. Distiminin keşfinin zor olması kişinin yaşam standartlarını, hayat  kalitesini yok etmektedir ve bu da distiminin aslında tehlikeli bir hastalık olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

Distimi tedavisi bir psikiyatr kontrolünde ilaç tedavisi şeklinde ve bununla beraber psikolog eşliğinde ilerlemelidir. Tek yönlü işleyen bir tedavisi yoktur. Erken yol alabilmek için distimik bozukluğu olan kişinin sabır göstermesi gerekmektedir. Kişinin sabrı ve tek yönlü olmayan tedavi yöntemleriyle bireye sorunlarla başa çıkabilme gücü geri kazandırılır ve saplantılı endişeleri yok edilir.

Çok uzun yıllardır distimi hastası olsanız dahi her acının katlanılabilir hale geleceğine karşı inancınızı yitirmeyin. ‘’Çok depresifsin azıcık gül’’ diyen insanların desteğiyle ayakta durmak zordur. Kendinize çok yüklenmeyin ve distiminiz varsa onu sevip büyütmeyin.

Keyifli Günler…

Son Güncelleme: 12.10.2017 12:01
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