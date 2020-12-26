Kötü Haber Tez Duyulur! Aşı Olanlar Ne Yapacak? Yan Etkiler Görülmeye Başlandı

2020’ye damga vuran olaylardan biri Korona virüs salgınıydı. Tüm Dünya binlerce can kaybı verdi. İnsanlık kurtuluş olarak aşıyı görmüştü. Peki aşı olanlar pişman mı? Aşı olanlarda görülen yan etkiler nelerdir? Uzmanlar iki farklı aşı için uyarıdı bulundu.

Biontech-Pfizer Aşılarının Yan Etkisi Mi Var?

Biontech-Pfizer aşısının alerjik kimselerde reaksiyona neden olabileceği konusunda uyarıda bulunulurken Moderna aşısının ise kozmetik olan yüz dolguları bulunan kişilerde yan etki yapabileceği konusunda uzmanlar ikazda bulundu. Yüzlerinde kozmetik dolgu bulunan kişilerin Moderna aşısını olduktan sonra şişlik ve iltihaplanma rahatsızlıkları ile karşılaşılacağı bildirildi. Uzmanlar, botoks gibi kozmetik yüz dolgusu yaptırmış olan kişilerin aşı sonra yan etkiler görebileceği konusunda açıklama yaptı. Bu durumu vücudun bağışıklık sisteminin tepki göstermesi durumu olarak yorumlaran cildiyeciler oldu. Kaliforniyalı dermatolog Dr. Chi ise konu hakkında bu durumun beklendiğini ve zaten aşı yaptırıldığında iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminin hızlandığını ifade etti. Dermatolog sözlerine birkaç hastaya aşı olmadan 6 ay önce yanak dolgusunun yapıldığını, steroid ve anti-histaminlerle hastaların tedavi edildiğini ve tüm reaksiyonlardan kurtulduklarını ifade ederek devam etti.

Yukarıda belirtilen aşılardan BioNTech-Pfizer aşısına 12 Aralık’ta, Moderna aşısına ise 19 Aralık’ta FDA tarafından onay verilmişti. Ve her iki aşı biyoteknolojiye üzerine üretilmişti. İki aşının etkililik oranlarını uzmanlar beklentilerinin ötesinde bulduklarını açıkladılar. Sağlıkçılar halkı kesinlikle aşı olmalısınız sözleriyle aşıyı teşvik ediyorlar. Aşıyı olanlardan geri bildirimler alındı. Kendisi de doktor olan Michael Bernstein (43) aşı olmadan önce bilgi anketine katıldığını ve kendini iyi hissettiğine dair onay formu imzaladığı bilgisini verdi. Aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki ile karşılaşıp karşılaşmayacağını öğrenmek isteyen doktor 15 dakika beklediğini ifade etti. Ve sözlerini yaklaşık olarak 24 saat boyunca kolunda kas ağrıları hissettiğini anlatarak bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 02:04