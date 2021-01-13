Koronayı atlatanlarda sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı!

Koronavirüsün patlak verdiği Çin'in Vuhan şehrinde endişelendiren bir gelişme yaşandı. Koronavirüsü atlatan dört kişiden üçünün, 6 aylık bir zaman diliminin ardından sağlık problemi çekmeye başladıkları saptandı.

Vuhan şehrinde Ocak ve Mayıs aylarında koronavirüse yakalanan 1.700 kişi, 6 aylık bir süre boyunca ciddi bir şekilde izlendi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına ise 8 Ocak Cuma günü The Lancet isimli dergide yer verildi. Bilim insanları, koronavirüsü atlatan insanların yüzde 76'sının, 6 aylık bir sürenin ardından sağlık problemi çekmeye başladıklarını bildirdi. Söz konusu kişilerin yüzde 63'lük bölümünde kas güçsüzlüğü veya yorgunluk saptandı. Bu kişilerin yüzde 26'sının uyuma güçlüğü çektiği, yüzde 23'ünün ise depresyonla mücadele ettiği saptandı.

Bilim insanları, koronavirüsü ağır geçiren kişilerin böbrek fonksiyonlarının yüzde 13 oranında azaldığını belirterek, akciğer işlevlerinde ise bozukluk meydana geldiğini ifade etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Dr. Bin Cao, koronavirüsün yeni bir salgın olduğuna dikkat çekerek, bu hastalığın uzun süreli etkilerinin tespiti için uğraştıklarını söyledi. Dr. Bin Cao, koronavirüsü ağır geçiren kişilerin hastanelerden taburcu olmalarının ardından ciddi şekilde bakıma ihtiyaç duyduklarını ekledi.

Çin'de şu ana kadar 87 bin 706 koronavirüs vakası tespit edilirken, 82 bin 288 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 4 bin 634 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Langfang şehri karantina altına alınmıştı

Çi'de Hebei eyaletinde bulunan Langfang şehrinde 12 Ocak günü tam karantina uygulamasına geçildiği bildirilmişti. Hebei eyaletinde geçen hafta toplam 326 vaka tespit edilmiş, söz konusu vakalardan 234'ünün belirti göstermediği ifade edilmişti. Bu vakaların 1'i Langfang şehrinde tespit edilmiş, 21'i Xingtai şehrinde, 304'ü ise Shijiazhuang şehrinde saptanmıştı. 4,9 milyon nüfusa sahip olan Langfang şehrinde yedi gün süresince tam karantina uygulanacağı ve buraya giriş-çıkışların önleneceği ifade edilmişti. Hebei eyaletinde bulunan ağır hastaları tedavi edebilmek için Vuhan eyaletinde koronavirüse yakalanarak iyileşen kişilerden plazma alındığı belirtilmişti. Hebei eyaletinde hastanede tedavi altında bulunan koronavirüs hastalarının durumlarının genel anlamıyla stabil olduğu aktarılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 12:15