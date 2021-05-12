Koronavirüsün Uğramadığı En Küçük Ada Ülkesi, Aşılamada Dünya Rekoru Kırdı: Nauru

Nauru resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen , Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır. Nauru, 21 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesidir.

Bir Güney Pasifik ücra ada ülkesi olan Nauru, tüm yetişkin nüfusuna ilk doz Kovid-19 aşısını yaparak bir dünya rekoruna imza attı. Yaklaşık 13 bin nüfusu bulunmakla birlikte, Nauru'da bulunan yetkililer, dört haftadır yürüttükleri aşılama kampanyasını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ve kendilerini tebrik ettiklerini açıkladılar. Dünyada virüssüz kalan birkaç yerden biri olan uzak ada ülkesi, dört haftalık aşılama kampanyasının beklentileri aştığını söyledi.

7,392 kişinin ilk dozu veya tahmini yetişkin nüfusun %108'ini aldığını ve rakama yabancılar dahil olduğunu söyledi. Hükümetten yapılan açıklamada, "Ulusal Koronavirüs Görev Gücü bu dünya rekoru sonucundan son derece memnun ve Nauru'daki herkese Nauru Covid'i özgür ve güvende tutmak için üzerlerine düşeni yaptıkları için teşekkür ederiz" dedi. Görev Gücü başkanı Kieren Keke, Nauru'nun yetişkin nüfusunu kapsayacak kadar aşı dozuna sahip olduğu için şanslı olduğunu, ancak adanın virüssüz kalmasını sağlamak için testler devam ederken gönül rahatlığına yer olmadığını söyledi. İkinci dozun Temmuz ayı ortasına kadar yapılması bekleniyor.

"Gelen her yolcuyla birlikte, koronavirüsün Nauru'ya girme riski devam ediyor ve PNG, Fiji ve Hindistan'daki son olaylar durumun ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi" dedi. Nauru, yoksul ülkelerde aşılamayı artırmayı amaçlayan küresel Covax programının bir parçası olarak AstraZeneca aşı dozları aldı.

Pasifik'teki bir başka uzak ada ülkesi olan Palau'daki yetkililer, benzer bir başarının eşiğinde olduklarını ve yetişkinlerin yüzde 97'sinin ilk aşılarını yaptırdıklarını söylüyorlar.

Palau'da yetkililer, 18.000 kişilik tüm nüfusun yüzde 80'inin ay sonuna kadar tamamen aşılanmasını umduklarını söylüyorlar, bu oranın ulusa sürü bağışıklığı verecek kadar büyük olduğuna inanıyorlar. Palau kısa süre önce Tayvan'la bir seyahat balonu açtı ve onu sadece harap olmuş turizm sektörüne yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda dünyanın pandemiden yavaşça çıktığını da gösterecek bir "ışık ışını" olarak selamladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 12:57