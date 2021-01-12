"Koronavirüsün en kötü dönemi olacak" uyarısı!

Mutasyonlu koronavirüsün ilk tespit edildiği İngiltere'de vaka sayıları giderek artıyor. İngiliz hükümetinin tıp danışmanı olan Whitty, koronavirüste daha kötü bir süreçten geçileceğini belirtti. Whitty, önümüzdeki haftalarda koronavirüsün en kötü döneminin yaşanacağına dikkat çekerek, yaşamını yitiren insanlara rağmen insanların durumun farkında olmamalarını "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

İngiltere'de günlük 1.000'den fazla can kaybının gerçekleşmesi, 60 binden fazla da vakanın tespit edilmesi kaygılandırıyor. Mutasyonlu koronavirüs sebebiyle başkent Londra'nın bazı kesimlerinde 20 kişiden birinin enfekte olduğu ifade edildi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle 81 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Söz konusu ülkede hastanelerde tedavi altına alınan koronavirüs hastalarının sayısı rekor düzeye ulaşmış durumda. Sağlık sisteminin üstündeki yükün giderek arttığı, bu nedenle karantina tedbirlerinin yoğunlaştırılabileceği belirtildi. İngiltere'de vatandaşların aynı evde ikamet etmediği kişilerle beraber spor yapmalarına da yasak getirilebileceği kaydedildi.

Aşılamaya geçildi

İngiltere'de koronavirüs aşısının uygulanması için yedi tane büyük aşı merkezi bulunuyor. Söz konusu merkezlerde ilk olarak sağlık görevlileri ile yaşlılara koronavirüs aşısı uygulanıyor. Müracaat eden vatandaşlar, kendilerine bildirilen saatte merkezlere giderek koronavirüs aşısı olabiliyor. Aşı merkezlerinde bir dakika içerisinde 4 kişiye koronavirüs aşısı yapılabiliyor.

2 milyondan fazla insana aşı yapıldı

İngiltere'de ilk olarak bir günde 200 koronavirüs aşısının uygulanması amaçlanıyor. Söz konusu ülkede ilerleyen haftalarda günde 1 milyon kişiye koronavirüs aşısının uygulanması amaçlanıyor.

Şu ana kadar İngiltere'de 2 milyona yakın insana koronavirüs aşısı uygulandı. İlerleyen süreçte eczaneler ile aile hekimlerinin de aşılama sürecine dâhil olmasıyla birlikte koronavirüs aşısının uygulandığı yer sayısı 1200'e kadar yükselecek.

İngiltere tarafından Pfizer/BioNTech aşısı 8 Aralık günü uygulanmaya başlanmıştı. Yılbaşından önce de AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen aşı onaylanmış ve söz konusu koronavirüs aşısının ilk dozu ise 4 Ocak günü vurulmuştu. Öte yandan, 8 Ocak günü Moderna tarafından üretilen aşının kullanımına da onay verilmişti.

İngiltere, koronavirüs vakalarının katlanarak artması üzerine 5 Ocak günü tekrar karantina altına alınmıştı.

İngiltere'de koronavirüs bilançosu

İngiltere'de şu ana kadar 3 milyon 118 bin 518 koronavirüs vakası tespit edilirken, 1 milyon 406 bin 967 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 81 bin 960 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.