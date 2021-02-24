Koronavirüsü atlatanlarda saç dökülmesi: Uzun dönemli Covid!

2020 yılı boyunca dünya gündeminde zirveye oturan koronavirüs salgınıyla birlikte şimdiye kadar vaka sayısı 112 milyonu aştı. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının ise 2 milyon 500 bine yaklaştığı ifade edildi. Koronavirüs bulaştıktan sonra iyileşen bazı kişilerde hastalığın bazı etkiler bıraktığı kaydedildi. Çin'de yürütülen araştırma, Wuhan'da hastanede tedavi alan bin 655 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Araştırma yapılan hastalardan yüzde 22'sinde (359 kişi) hastalığın atlatılmasının altıncı ayından sonra bile saç dökülmelerinin görüldüğü belirtildi.

6 aydan daha uzun süren saç dökülmesi!

Araştırmada, yoğun stresli dönemlerde saç dökülmesinin oldukça fazla yaşanan bir psikolojik tepki olduğuna işaret edildi. Stres dönemlerinden çıkıldıktan kısa süre sonra saç dökülmelerinin durduğu belirtilen araştırmada, 6 aydan daha uzun süren saç dökülmelerinin çok daha ciddi bir durum olduğu kaydedildi. Saçlarda yama şeklinde meydana gelen açıklığın (alopecia) koronavirüsün neden olduğu etkilerden biri olduğu ifade edildi. Wuhan'da yer alan Jin Yin-tan hastanesinden taburcu edilen hastaların incelenmesi üzerine ortaya çıkan araştırmaya göre, hastalığı atlatanlarda yorgunluk, depresyon ve uyku üçlüğü gibi bazı etkilerin de ortaya çıktığı vurgulandı.

Uuzn dönemli Covid nedir?

Araştırmaya tabi tutulan kişilerin yüzde 63’ünde kas güçsüzlüğü, yüzde 26’sında uykuya dalma problemleri, yüzde 23’ünde depresyon ve yüzde 22'sinde saç dökülmesinin görüldüğü ifade edildi. Araştırmayı yürüten bilim insanları, yaptıkları incelemenin koronavirüsün uzun dönemli etkilerini gözlemleyen en geniş kapsamlı araştırma olduğunu kaydettiler. Koronavirüsü atlatan hastaların aylar sonra bile bazı sorunlarla karşılaştıkları şikayetini iletmeleri üzerine bu durum "uzun dönemli covid" olarak adlandırıldı. Koronavirüsün atlatılsa dahi bağışıklık sisteminde hasara yol açtığını kaydeden uzmanlar; baş ağrısı, ishal, yorgunluk, saç dökülmesi, nefes almada zorlanma, üşüme ve uykusuzluğun bu belirtilerden bazıları olduğunu kaydettiler. Araştırmanın sonuçları The Lancet dergisinde paylaşıldı.