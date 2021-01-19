Koronavirüse yakalanma ihtimalini artırıyor! Hem de yüzde 250....

Dünya genelinde 96 milyondan fazla insanı enfekte eden koronavirüse ilişkin şu ana dek birçok bilimsel çalışmaya imza atıldı. O çalışmalardan biri de Rusya'da yapıldı. Aleksandr Kalinkin isimli bilim insanına göre, koronavirüse yakalanma olasılığını artıran faktörlerden biri de uyku eksikliği. Az uyuyan insanların koronavirüs dâhil tüm viral enfeksiyonlara yakalanma olasılığı yüzde 250 daha fazla. Kalinkin, gerekenden az uyumanın bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Söz konusu bilim insanı, 5 saatten az uyuyan bir insanın 7 saatten fazla uyuyan bir insana göre viral enfeksiyon kapma ihtimalinin yüzde 250'den yüksek olduğunu belirtti.

Kalinkin, kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olabilmek için insanların her gün belirli saatlerde uyumaları ve uyanmaları gerektiğini söyledi. Rus bilim insanı, insanların her gün mutlaka 7-9 saat uyumaları gerektiğine dikkat çekti. Sabahları uyanabilmek için çalar saat kullanılmaması gerektiğini kaydeden Kalinkin, daha iyi uyanabilmek için ışıklı aygıtların kullanılabileceğini ifade etti. Kalinkin, bağışıklık sistemi ile uykunun eş anlamlı sayılabileceğini belirterek, uykunun azalması durumunda bağışıklık sisteminin de hızlı bir biçimde düşeceğini söyledi.

Bilim insanları ne diyor?

Bilim insanları, 15 yaş üstü insanların sağlıklı bir hayat için her gün en az 7 saatlik bir uyku çekmelerini öneriyor. Büyüme hormonlarının uyku esnasında salgılandığına dikkat çeken bilim insanları, öğrenmenin de uyku sırasında gerçekleştiğini ifade ediyor. Bilim insanları hem vücudun hem de zihnin dinlenebilmesi için uyku vakitlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, uyku hormonlarının gece saat 23.00 ile saat 02.00 arasında salgılandığını, bu nedenle söz konusu zaman diliminde uykuda olmanın önem arz ettiğini söylüyor. Uyunacak olan havalandırılmasının da önemli olduğunu belirten bilim insanları, birkaç saat önceden yemek yemeye son verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bilim insanları, kaliteli bir uyku için sakin bir müzik dinlenebileceğini ve ılık bir duş alınabileceğini, aynı zamanda kısa süreli bir meditasyon yapılabileceğini belirtiyor. Uyku giysilerinin ve çarşafların temizliğinin de önemli olduğuna dikkat çeken bilim insanları, gün içerisinde sağlıklı beslenilmesi ve egzersiz yapılası gerektiğini kaydediyor. B12 veya demir eksikliğine sahip olan insanlar uyku sorunları yaşayabiliyor. Bunun için insanların hekimlere başvurmaları, bedensel sağlığa ilişkin bir sorun çıkmaması durumunda klinik psikolog desteği almaları gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 09:27