Koronavirüse yakalananlarda kalp kası iltihabı tespit edildi!

Koronavirüs ile kalp kası iltihabı arasındaki ilişkiye dair Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Esen'den yeni bir açıklama geldi. Prof. Dr. Esen, koronavirüsün ilk döneminde risk grubunda bulunan kişilerde tahmin edilebilir zatürre oranı ya da hastaneye yatış oranı konusunda bir açıklamada bulunulabildiğini ama şu anda herhangi bir risk grubunda olmayan ve koronavirüsü belirtisiz bir şekilde atlatan kişilerde ani ölümlerin gerçekleştiğini aktardı.

"Ritim bozukluğuna bağlı can kayıpları var"

Sağlıklı olan genç bireyler arasında etkili spor yaşamına geçme sürecinde ritim bozukluğu kaynaklı can kayıplarına rastlandığını kaydeden Prof. Dr. Esen, "troponin" yüksekliği tespit edilen kişilerde can kayıplarının fazla olduğunu söyledi. Prof. Dr. Esen, genel oksijenlenme düzeyi, kalp krizi ya da kap kası iltihabı nedeniyle "troponin" oranının artış gösterebileceğini aktardı.

"Belirti göstermeyen kişilerde kalp kası iltihabına rastlandı"

Prof. Dr. Esen, Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre koronavirüsü belirti göstermeden atlatan kişilerin MR vasıtasıyla incelendiklerini belirterek, söz konusu kişilerin neredeyse yüzde 60'ında kalp kası iltihabı tespit edildiğini söyledi. Koronavirüsün atlatılmasının ardından kalp kası iltihabının erken teşhisinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Esen, koronavirüs sebebiyle hastanede bulunan insanlara hastanedeyken, koronavirüsü ayakta ve hafif geçiren insanlara ise iyileşme sürecinde ilk 4-6 hafta içerisinde ekokardiyografi uygulanması gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Esen, bu şekilde kalp hasarlarına ilişkin teşhislerin yapılabileceğini ifade etti.

Sportif faaliyetlere başlamadan önce gençlerin kalp fonksiyonlarının incelenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Esen, koronavirüsün ardından çarpıntı, nefes alma güçlüğü ve göğüs ağrısı yaşayan kişilerde kalp kası iltihabı ya da kalp zarı iltihabı bulunup bulunmadığını anlayabilmek için ekokardiyografi uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

"Enfeksiyonlar ile bu hastalıklar arasında bağlantı var"

Konuya ilişkin daha önce açıklamada bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yalçın, kalp-damar hastalıkları ile enfeksiyonlar arasında bağlantı bulunduğuna dikkat çekerek, koronavirüse yakalanıldığı zaman savunma mekanizmalarının harekete geçtiğini ve inflamasyon meydana gelebildiğini söylemişti.

Doç. Dr. Yalçın, inflamasyon sebebiyle kalp damarlarında yer alan stabil plakların zarar görebildiğini belirterek, bunun sonucunda kan akışkanlığının bozulabildiğini ifade etmişti. İnflamasyon nedeniyle tansiyon düzensizliklerinin de yaşanabildiğini aktaran Doç. Dr. Yalçın, sonuç olarak enfeksiyonların kalp krizine neden olabildiğini aktarmıştı. Doç. Dr. Yalçın, koronavirüsle enfekte olan kişilerin yüzde 28'inde kalp-damar hastalıklarının meydana geldiğine dair araştırmaların bulunduğunu söylemişti.

"Pıhtı oluşumuna neden oluyor"

Koronavirüsün pıhtı oluşumuna ve kalp krizine neden olabildiğini belirten Doç. Dr. Yalçın, bunların dışında kalp kası iltihabına, ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliğine yol açabildiğini ifade etmişti. Doç. Dr. Yalçın, söz konusu tabloların koronavirüs sürecinde ya da daha sonra ortaya çıkabildiğini aktarmıştı.