Koronavirüse Yakalanan Annenin Sütünün Rengi Değişti!

Meksika’da Anna Cortez adlı kadın, doğum yapmasının ardından çocuğu ile birlikte koronavirüse yakalandı. Cortez bu dönemde, anne sütünün koronavirüsle mücadele ettiği esnada açık yeşil bir renge dönüştüğünü gördü. Genç anne, sütün normal renge dönmesinden iki gün sonra da koronavirüs testinin negatif çıktığını aktardı.

Sütün rengine rağmen bebeğini besledi

Sebebi antikorlar mı?

Cortez, anne sütünün renginin değişmesinden sonra doktoruna danıştı ve doktor tarafından, sütün renginin değişmesine karşın güvenli olduğuna dair güvence aldı. Doktora göre anne sütündeki renk değişiminin nedeni, koronavirüs tedavisi sürecinde bebeği koruyan doğal antikorların tetiklediği bir değişim. Konuyu araştıran bazı uzmanlar, sütün renginin değişiminin annenin beslenmesi kaynaklı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte anne, süt renginin açık yeşile dönmesine karşın, her zaman çok fazla yeşillik tükettiğini ancak sütün hep beyaz olduğunu söyledi.

Meksika’da yaşanan ilginç olayın kahramanı Anna Cortez, “Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir” dedi.