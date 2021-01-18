Dünyada şu ana kadar 95 milyondan fazla kişinin enfekte olmasına ve 2 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsten bu kez iyi haber geldi. Dünya genelinde koronavirüse yakalanan 68 milyondan fazla kişi iyileşti. "Worldometers" isimli internet sitesinde duyurulan verilere göre, şu ana kadar 24 milyon 482 bin 50 vakanın tespit edildiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 14 milyon 428 bin 351 kişi iyileşti. 10 milyon 572 bin 672 vakanın saptandığı Hindistan'da 152 bin 456 kişi sağlığına kavuştu. 8 milyon 488 bin 99 vakanın kayıtlara geçtiği Brezilya'da 7 milyon 411 bin 654 kişi iyileşti.

Şu ana kadar 3 milyon 568 bin 209 vakanın tespit edildiği Rusya'da 2 milyon 960 bin 431 kişi iyileşti. 3 milyon 395 bin 959 vakanın saptandığı İngiltere'de 1 milyon 534 bin 736 kişi sağlığına kavuştu. 2 milyon 910 bin 989 vakanın kayıtlara geçtiği Fransa'da 208 bin 71 kişi iyileşti. Listenin 7'inci sırasında yer alan Türkiye'de ise koronavirüs bilançosu şu şekilde:

Türkiye'de son bir günde 6 bin 436 vaka tespit edilirken, 165 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 8 bin 812 kişi ise sağlığına kavuştu. Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 262 bin 864 kişi iyileşti. Türkiye'de ağır hasta sayısı ise 2 bin 201 olarak açıklandı.

Listede Türkiye'den sonra gelen ve şimdiye dek 2 milyon 381 bin 277 vakanın tespit edildiği İtalya'da 1 milyon 745 bin 726 kişi iyileşti. 2 milyon 50 bin 99 vakanın saptandığı Almanya'da 1 milyon 691 bin 700 kişi sağlığına kavuşurken, 1 milyon 908 bin 413 vakanın kayıtlara geçtiği Kolombiya'da 1 milyon 729 bin 633 kişi iyileşti. 1 milyon 799 bin 243 vakanın kayıtlara geçtiği Arjantin'de 1 milyon 583 bin 465 kişi iyileşirken, 1 milyon 435 bin 582 vakanın tespit edildiği Polonya'da 1 milyon 181 bin 326 kişi sağlığına kavuştu. 1 milyon 337 bin 926 vakanın saptandığı Güney Afrika'da 1 milyon 98 bin 441 bin kişi iyileşirken, 1 milyon 330 bin 411 vakanın kayıtlara geçtiği İran'da 1 milyon 119 bin 137 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde şu anda 25 bin 255 binden fazla aktif vaka var. Bunlardan 113 bin 185'inin durumu ise ciddi.