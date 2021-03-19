Koronavirüs testi için en doğru saat kaç?

Dünya genelinde bir yılı aşkın süredir etkili olan koronavirüs salgını, 100 yılda bir görülen çapta bir pandemiye sebep oldu. Dünya genelinde 122 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı, salgın nedeniyle en az 2 milyon 705 bin kişi hayatını kaybetti. Geliştirilen koronavirüs aşılarıyla birlikte salgının sona ereceğine dair umutlar yeşerdi. Pfizer/BioNtech, Sinovac, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve Sputnik V gibi aşılar birçok ülkede uygulanmaya başladı. Aşılanmanın dünya geneline yayılmaması nedeniyle salgının eski haline dönebileceğini kaydeden uzmanlar, bunun için aşılanmanın belli bir düzeye erişmesinni ve sürü bağışıklığınınkazanılması gerektiğini kaydediyor.

En doğru test saat 14.00'te ölçülüyor!

Salgının eski durumuna dönme tehlikesinin halen daha bulunduğunu kaydeden uzmanlar, bu durumdan kaçınmak için maske ve mesafe kurallarına uymak gerektiğini bildiriyorlar. Uzmanlar, öte yandan Covid-19 testlerinin daha fazla kişiye uygulanması gerektiğini de belirtiyor. Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde çalışan bir araştırma ekibi, Covid-19 testlerinin de günün hangi saatlerinde daha doğru sonuçlar verdiğini bulmaya çalıştı. Çalışma ekibinde yer alan Candace McNaughton ile meslektaşları, koronavirüsün öğle saatlerinden sonra daha kolay bulaştığını ve öğleden hemen sonra yapılan testlerin daha doğru sonuçlar verdiğini belirlediler.

Virüs en çok öğleden sonra bulaşıyor!

2020 yılı Mart ile Haziran aylarında ABD’nin Nashville bölgesinde yapılan 30 bin PCR testi incelendi. İnceleme sonucunda en doğru Covid-19 testi sonucunun saat 14.00'te belirlenebildiği tespit edildi. Bağışıklık hücrelerinin gün içinde farklı savunma pozisyonlarına geçtiğini aktaran araştırma ekibi, öğleden sonraki ilk saatlerde virüsü bulaşma potansiyelinin artabileceğini dile getirdiler. Grip virüsü olan Influenza ve başka hastalıklara neden olan virüslerin incelendiği daha önceki araştırmalarda da benzer sonuç ortaya çıkıştı. Bu sonuca göre gün içindeki dalgalanmalar nedeniyle vücudun bağışıklık tepkisi saatten saate değişiklik gösteriyordu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 17:20