Koronavirüs sürecinde ilginç yöntem: Anüsten test yapıyorlar! 

Koronavirüsün ilk patlak verdiği Çin'de oldukça ilginç bir yöntem kullanmaya başladı. Pekin'de bulunan bir okulda anüsten numune alındığı ifade edildi. Bu şekilde koronavirüsle enfekte olunup olunmadığına ilişkin daha kesin sonuçlara ulaşıldığı kaydedildi.

"Anüste daha fazla yaşıyor"

You'an Hastanesi'nden Li Tongzeng, koronavirüsün anüste üst solunum yollarına göre daha fazla yaşadığını ve konuya ilişkin yapılan araştırmaların bunu kanıtladığını söyledi. Li Tongzeng, anüsten alınan numunenin, kişinin koronavirüsle enfekte olup olmadığının tespiti konusunda daha doğru sonuçlar verebileceğini ifade etti. Anüsten test yönteminin boğaz sürüntüsü kadar makul olmadığını kaydeden Li Tongzeng, bunun yalnızca karantina merkezlerinde bulunan bazı gruplara yapılacağını belirtti.

Tartışmalara neden oldu

Çin'de anüsten test yöntemi ülke genelinde tartışmalara neden oldu. Vuhan Üniversitesi'nden Yang Zhanqiu, koronavirüsün sindirim aracılığıyla enfekte ettiğine dair bir bilgiye henüz ulaşılmadığını belirtti. Yang Zhanqiu, koronavirüsü tespit etmede boğaz sürüntüleri ile burun sürüntülerinin en doğru yöntem olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüsün ciddi bir sorun olacağını fark eden Çin hükümeti, hemen sert uygulamalara başvurmuştu. 25 Ocak günü gerçekleştirilecek olan yeni yıl kutlamalarından önce Vuhan "hayalet şehre" dönmüştü. 11 milyon insana yönelik katı karantina tedbirleri alınmış, fiziki mesafe ve maske zorunlu olmuştu. Hastanelerin üstündeki yükün artması üzerine yalnızca birkaç günde sahra hastaneleri oluşturulmuştu. Vuhan'da başvurulan yöntemler, bir süre sonra Çin genelinde geçerli olmuştu. Şangay ve Pekin gibi şehirlerde karantina ve toplu test uygulamasına geçilmişti. Çin'e giriş konusunda sert tedbirler alınmış ve sıkı denetimler gerçekleştirilmişti. Çin hükümeti tarafından alınan tedbirler her ne kadar çok sert görülse de bir senedir tespit edilen vakaların ve can kayıplarının az olması söz konusu tedbirlerin başarıya ulaştığını gösteriyor.

Çin'de koronavirüs bilançosu

Çin'de şimdiye dek 89 bin 115 vaka tespit edilirken, 82 bin 631 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şimdiye dek 4 bin 635 kişi koronavirüsten öldü. Çin, vaka sayısı bakımından dünya genelinde 83'üncü sırada yer alıyor.

Vuhan'da hayat oldukça normal gibi duruyor. Vuhan'da yaşayan insanlar, koronavirüsün psikolojik bakımdan hasara neden olduğunu ve karantina sürecini anımsamak istemediklerini söylüyorlar. Söz konusu şehirde şu anda kalabalık partiler bile düzenleniyor. Çin'de insanlar maske takmadan ve fiziki mesafeye dikkat etmeden toplu halde bir arada bulunuyorlar. Sosyal medya kullanıcıları, "Orada koronavirüs yok mu?" diye sorarak bu durumu garip karşıladıklarını ifade ediyorlar.