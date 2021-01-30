Koronavirüs Şubat ayında yine pik yapacak!

Türkiye'de kayıtlara geçen koronavirüs vakalarında yine artış görülmeye başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sertoğulları, tedbirler sayesinde vaka artış hızında azalma yaşansa da son dönemde tekrar hareketlilik başladığını ifade etti.

"Yarıyıl tatilinde önlemlere riayet edilmiyor"

Prof. Dr. Sertoğulları, 22 Ocak Cuma günü okulların yarıyıla tatile girmesinden koronavirüs tablosunun etkilendiğine dikkat çekerek, 5 bin düzeyinde olan vaka sayılarının son birkaç gündür 7 binlere ulaştığını söyledi. Yarıyıl tatilinde insanların önlemlere riayet etmediklerini, dışarı çıktıklarını ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Sertoğulları, koronavirüsün son dönemde tekrar yayılmaya başladığını ifade etti.

"Rakamlar tekrar yükselebilir"

Prof. Dr. Sertoğulları, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı ile yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yaşanan düşüşün aldatıcı olmaması gerektiğini kaydederek, önlemlere riayet edilmemesi halinde rakamların tekrar yükselebileceğine dikkat çekti. Yarıyıl tatilinde özellikle gençler arasında hareketlilik görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Sertoğulları, gençlerin koronavirüsü genellikle belirti göstermeden atlattıklarını belirtti. Prof. Dr. Sertoğulları, gençlerin koronavirüsü yaşlılara ve kronik rahatsızlığa sahip olan insanlara bulaştırma oranının fazla olduğunu kaydederek, bu durumun ağır hasta sayılarının yeniden artışa geçmesine yol açabileceğini ifade etti.

"Yeni pik bekliyoruz"

Konaklamalı tatil ve aile ziyaretleri sebebiyle günlük vakalarda artış görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sertoğulları, koronavirüsün yayılım hızının kısa bir sürenin ardından belirginlik kazanacağını ve Şubat ayının ortaları itibarıyla tekrar pik yapabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Sertoğulları, kayak merkezleri ile alışveriş merkezlerinde yaşanan hareketliliğin kaygı verici olduğunu belirtti.

"Tatilden sonra kendilerini izole etsinler"

Önlemlere riayet etmeden seyahat eden kişilerin mutlaka dönüşte kendilerini izole etmeleri gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sertoğulları, artık koronavirüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ve aşılama programı başlasa da mesafe, temizlik ve maske tedbirlerine riayet edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Türkiye'de 5 günlük koronavirüs tablosu

25 Ocak: Türkiye'de 5 bin 642 vaka tespit edilirken, 137 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

26 Ocak: Türkiye'de 7 bin 103 vaka kayıtlara geçerken 134 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

27 Ocak: Türkiye'de 7 bin 489 vaka tespit edilirken, 132 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

28 Ocak: Türkiye'de 7 bin 279 vaka kayıtlara geçerken, 129 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

29 Ocak: Türkiye'de 6 bin 912 vaka tespit edilirken, 131 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Son 5 günün verilerine bakıldığı zaman 25 Ocak günü 5 binlerde olan vaka sayısının 26 Ocak günü aniden 7 binlere fırlaması endişelendiriyor.

Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1 milyon 958 bini geçti. 339 bin 812 kişi ile İstanbul birinci sırada, 191 bin 230 kişi ile Ankara ikinci sırada, 125 bin 147 kişi ile İzmir üçüncü sırada yer aldı.