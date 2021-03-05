Koronavirüs insandan hayvana bulaşabilir mi?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaştığı tespit edilen mutasyonlu koronavirüs korkusu tüm dünyayı sarmış durumda. Mutasyonların, zamanla oluşacak sürü bağışıklığını ve aşıların etkilerini minimuma indirmesinden korkuluyor. Merak edilen bir diğer konu ise virüsün insanlardan hayvanlara bulaşıp bulaşmayacağı oldu. Zira koronavirüsün değişik türlerinin pandemiye neden olmadan önce uzun yıllar boyunca hayvanlarda birçok hastalığa neden olduğu biliniyor.

"Virüs yeni yetenekler kazanabilir"

Hayvanlarda hastalıklara neden olan koronavirüsün yol açtığı enfeksiyonlar, çeşitli ilaçlar ve aşılarla tedavi ediliyor. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şimdiye kadar hayvandan insana koronavirüs bulaştığı bir vakayla karşılaşmadıklarının altını çizdi. Pandeminin, yarasalardaki koronavirüslerin mutasyona uğraması nedeniyle ortaya çıktığını kaydeden Köse, bu virüsün uzun yıllar boyunca hayvanlarda birçok hastalığa neden olduğunu vurguladı. Virüsün çeşitli mutasyonlarla yeni yetenekler kazanabileceğini aktaran Köse, bu nedenle aşılamaların toplum geneline yayılmasının öneminden bahsetti.

Virüs "hayvandan insana" ya da "insandan hayvana" bulaşabilir mi?

Koronavirüste şimdilik hayvandan insana bulaşma vakalarının tespit edilmediğini kaydeden Köse, virüsün hayvan kaynaklı olduğunun ise ortaya çıkarıldığını belirtti. Virüsün mutasyon geçirdiğini ve insandan insana bulaşma özelliği kazandığını aktaran Köse, bu nedenle de 100 yıldır görülmeyen çapta bir pandemiyle karşılaşıldığını ifade etti. Birkaç istisa olayda virüsün insandan hayvana bulaştığının tespit edildiğini kaydeden Köse, bunun yaygın bir durum olmadığını altını çizdi. Şimdilik hayvanlardan korkmaya gerek olmadığını kaydeden Köse, yine de dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Nihat Köse, virüsün mutasyonlara uğrayarak "hayvandan insana" ya da "insandan hayvana" bulaşabilir hale gelebileceğini kaydetti.