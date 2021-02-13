Koronavirüs geçirenlere tek doz aşı mı yapılacak?

Koronavirüs geçirenlere aşı yapılıp yapılmayacağı hala tartışma konusu. Birçok ülkede daha önce koronavirüs geçirmiş kişilerin aşılanıp aşılanmayacağı ya da kaç doz aşı yapılacağı hala belirsizliğini koruyor.

Fransa Bilim Kurulu'ndan bu konuya ilişkin bir açıklama geldi. Fransa Bilim Kurulu, daha önce koronavirüsü atlatan insanlara tek doz aşı yapılabileceğini ifade etti.

Fransa Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, daha önce koronavirüs geçiren insanlarda bağışıklık hafızasının geliştiğine dikkat çekilerek, bu nedenle tek doz koronavirüs aşının bile söz konusu insanlar üzerinde anımsatıcı bir role sahip olacağı belirtildi.

Bu nedenle Fransa hükümetine daha önce koronavirüs geçiren insanlara tek doz koronavirüs aşısının yapılması önerildi. Fransa, böylece söz konusu önerinin sunulduğu ilk ülke olarak kayıtlara geçti.

"Sokağa çıkma kısıtlaması yetersiz kaldı"

Fransa Başbakanı Castex, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, ülkesindeki koronavirüs tablosunun endişelendirdiğini söylemişti. Fransa genelinde saat 18.00 ile saat 06.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının olumlu etkilere sahip olduğunu ama yetersiz kaldığını belirten Castex, tekrar karantina uygulanmasına yönelik karar verilemeyeceğini ama koronavirüse karşı ilave önlemlerin uygulanabileceğini ifade etmişti.

"Giriş çıkışlara yasak getirildi"

Castex, AB (Avrupa Birliği) üyeleri dışındaki ülkelerden Fransa'ya tüm giriş-çıkışların mecburi olmadığı sürece 31 Ocak 2021 tarihinde itibaren yasaklandığını kaydetmişti. Castex, sınırlarda görevli olan kişiler haricinde AB (Avrupa Birliği) ülkelerinden Fransa'ya gelen kişilerin de koronavirüs testi yaptırmalarının zorunlu olduğunu dile getirmişti.

Büyük AVM'ler kapatılmıştı

Fransa'da gıda ürünlerinin bulunmadığı büyük AVM'ler 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren kapatılmıştı. Castex, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında güvenlik güçleri tarafından sıkı denetim gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşların evden çalışma sistemine geçmelerini önermişti.

Gıda stoklamaya başlamışlardı

Fransız halkı, koronavirüsün 2021 senesi boyunca devam edeceğini düşünerek gıda stoklamaya başlamıştı. İnsanların daha çok konserve ve dondurulmuş gıda stokladıkları belirtilmişti. En fazla stoklanan gıda ürünleri ise dondurma, ekmek, et, donmuş sebze, kıyma ve tütsülenmiş balık olarak açıklanmıştı. Ülkede kaz ciğeri satışlarının yüzde 50 oranında arttığı ifade edilmişti. Tütsülenmiş balık satışlarının ise yüzde 28 oranında arttığı belirtilmişti.

Fransa'da koronavirüs tablosu

Fransa'da şimdiye dek 3 milyon 427 bin 386 koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 81 bin 448 can kaybı gerçekleşti.

Fransa'da aşılama tablosu

Fransa'da 27 Aralık 2020 tarihinden beri 2 milyon 56 bin 572 kişiye aşı yapıldı. Söz konusu kişilerden 443 bin 148'ine koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı. AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde aşı tedarikinde sorun yaşandığı için aşılama süreci de oldukça yavaş ilerliyor. Öte yandan, bir aşı satın alınacağı zaman tüm ülkelerin onayı beklendiği için de gecikme yaşanıyor.