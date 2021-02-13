Koronavirüs Cinsel İsteği Azaltıyor! 2 Ay Düzelmiyor!

Anosmi olarak tanınan koku kaybının yetişkinlerde cinsel motivasyonda azalmaya neden olduğu bilim insanları tarafından açıklandı. Geçtiğimiz aylarda yapılan diğer araştırmalarda da koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan koku kaybının 2 ay boyunca devam edebileceği ortaya çıkmıştı. Bilim insanları tarafından koku alma duyusunun cinsel hayatla yakın bağlantılı olduğunu açıklanmasıyla ve koku kaybı yaşayan kişilerin cinsel hayatlarında çeşitli sorunlar yaşayabileceği ortaya çıkınca insanlar endişelendi.

2000 KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

The Journal of Sexual Medicine adlı dergide paylaşılan çalışmada Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2084 kişi üzerinde inceleme yaptı. Katılımcıların koku alma duyarlılıkları uzmanlar tarafından kokulu çubuklarla ölçüldü. Çalışmaya katılan kişilerin cinsel istek ve aktivite sıklığı ise anketler yoluyla kaydedildi. Bu çalışmadan elde edilen veriler çeşitli faktörlere göre karşılaştırıldı. Bu faktörler yaş, cinsiyet, ırk, biliş, eğitim, ilaç kullanımı ve depresyon gibi şeyler oldu.

Çalışmanın sonucunda elde edilen bilgilere göre yetişkinlerde koku alma duyusu azaldıkça cinsel motivasyon ve cinsellikle alakalı duygusal tatmin de azalma yaşandığı ortaya çıktı.

Jesse K. Siegel tarafından yapılan açıklamayla birlikte de koku alma ve cinsellik arasında evrimsel olarak korunan bir nörolojik bağlantı olabileceği belirtildi. Cinsel motivasyonu işlemede kritik bir rol oynayan limbik sistem ile koku alma duyusunun güçlü bir bağlantısı olduğu kaydedildi.

Cinsel istekte azalma ve tatmin olamama durumu covid-19 un en yaygın semptomları arasında yer aldı. Bilim insanları tarafından açıklanan bilgilere göre koronavirüs hastalarının yüzde onu bu durumla karşılaşıyor ve 2 aya kadar bu semptomlar devam ediyor.

Bu araştırmaların yanı sıra insanlar koronavirüs nedeniyle hijyenik açılardan kaygı duyduğu için cinsel aktivitelere ara verdiğini ya da eskisi kadar rahat olamadığını da dile getiriyor. Kaygılı insanlar cinsel hayatlarında sorun yaşamaya başlıyor.