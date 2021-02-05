Koronavirüs aşısının yan etkisi korkuttu! Uzmanlardan açıklama geldi

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen birçok aşıya onay verildiği ve bazı ülkelerin toplu aşılama programına başladığı biliniyor. Fakat söz konusu aşılara ilişkin bazı endişeler var. Bu aşıların mutasyonlu koronavirüslere karşı etkili olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Öte yandan, koronavirüs aşılarının yeni yan etkileri de ortaya çıkmaya başladı.

Şişlik meydana geldi

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüse karşı geliştirilen Moderna aşısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Moderna aşısı yapılan 14 kişinin kollarında bir haftalık bir sürenin ardından şişlikler meydana geldiği görüldü. Kırmızı şişliklerin hem ağrıya neden olduğu hem de dokunma durumunda hassasiyet gösterdiği ifade edildi.

"Endişelenmeye gerek yok"

Uzmanlar, söz konusu yan etkinin şimdiye dek 14 kişide tespit edildiğini ancak kayıtlara geçmeyen çok sayıda örneğinin olabileceğini ifade ediyor. Söz konusu uzmanlar, kollarda oluşan şişlikler nedeniyle endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

"Buz uygulayabilirsiniz"

Dr. Esther Freeman, aşıdan sonra kollarında şişlik oluşan kişilerin buz uygulayabileceklerini ve ağrı kesici içebileceklerini belirterek, yan etkiye maruz kalan kişilerin asla paniğe kapılmaması gerektiğini kaydetti. Dr. Freeman, bu kişilerin mutlaka koronavirüs aşısının ikinci dozunu da yaptırmaları gerektiğini aktardı.

Yüz dolgusu olanlarda yan etki meydana gelmişti

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) koronavirüse karşı geliştirilen Moderna aşısının, daha önce estetik müdahale yaptıran kişilerde yan etkiye neden olduğu tespit edilmişti. Söz konusu aşının, özellikle yüz dolgusu yaptıran insanlarda yan etkiye yol açtığı ifade edilmişti. Yapılan incelemelerde dolgunun bulunduğu bölgelerde şişlik ve iltihaplanma gibi yan etkilerin ortaya çıktığı belirtilmişti.

Moderna ne kadar etkili?

Koronavirüse karşı üretilen Moderna aşısının yüzde 94,1 oranında koruma sağladığı biliniyor. Söz konusu aşı iki doz olarak yapılıyor. İki dozun arasında 4 haftalık bir süre bulunuyor. Moderne aşının -20 derece sıcaklığındaki bir buzlukta 6 ay saklanabildiği biliniyor. Normal aşı buzdolabında bir ay boyunca saklanabilen Moderna aşısı, oda sıcaklığında ise 12 saat bozulmadan durabiliyor.

65 yaş ve üstünde daha az etkili

Moderna aşısının cinsiyet veya ırk fark etmeden aynı korumayı sağladığı ifade ediliyor. Fakat söz konusu aşının yaş gruplarına göre farklı etkinlik oranlarına sahip olduğu belirtiliyor. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) 18 Aralık 2020 tarihinde acil kullanım onayı verdiği Moderna aşının 65 yaş altı kişilerde yüzde 64,1 koruma sağladığını, 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 86,4 etkili olduğunu kaydediyor. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Başkanı Hahn, söz konusu aşıya onay verilmesini "koronavirüsle mücadelede kritik bir hamle" olarak nitelendirmişti. Moderna, AB (Avrupa Birliği) ile 160 milyon dozluk anlaşma sağlamıştı.