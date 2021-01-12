Koronavirüs aşısında "Rıza Belgesi" ayrıntısı!

Çin'den ithal edilen 3 milyon doz CoronaVac aşına yönelik testlerin bu hafta içerisinde bitirileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de vatandaşların aşılanmasına Perşembe ya da Cuma günü başlanacağını ifade etti.

Ülke genelinde koronavirüs aşılarının dağıtımına geçildi. Koronavirüs aşısı yaptıracak sağlık çalışanlarının tespiti için Sağlık Bakanlığı tarafından kurumlara konuya ilişkin bir yazı yollanmıştı. Bu nedenle listelenen sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstü vatandaşlara peş peşe koronavirüs aşısı uygulanacak.

CoronaVac aşısının ikinci bölümü de Ocak ayında ülkemize gelecek. İki haftalık test safhasının ardından koronavirüs aşısı yine önceliğe sahip olan gruplara yapılacak. Pfizer/BioNTech aşısının ilk bölümünün de on günlük bir süre içerisinde ülkemize geleceği tahmin ediliyor. Bu aşıdan ilk olarak 500 bin doz gelecek. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu aşının alerjiye sahip vatandaşlara yapılmasının uygun olmadığı ifade edildi. Pfizer/BioNTech aşısının iki hafta boyunca inceleneceği, daha sonra kime hangi koşullarda yapılacağına dair bilgilerin halka duyurulacağı belirtildi.

İkinci doz kaç gün sonra yapılacak?

Koronavirüs aşısının iki dozunun arasında 28 gün olacağının açıklanması kafaları karıştırmıştı. Koronavirüs aşısının ilk dozu ile diğer dozu arasındaki zamanın uzun tutulmasının nedeninin "antikor oranın artış göstermesi" olduğu ifade edilmişti. Gönüllülerde 28 gün sonra ikinci dozu yapılan koronavirüs aşısının oluşturduğu antikorun, iki hafta sonra uygulanan dozun oluşturduğu antikoru ikiye katladığı belirlendi.

Rıza belgesi alınacak

Koronavirüs aşısının uygulanacağı kişilerden, kendi rızalarıyla aşı yaptırdıklarına dair bir belge alınacak. Uzmanlar, pandemi sürecinde ruhsat işlemleri sona ermemiş ve acil kullanımına onay verilmiş bir aşı olduğu için sorumluluğu şahıslarla paylaşmak adına bu tarz bir belgenin alınacağını söylüyorlar.

Önlemlere devam edilmeli

Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Şubat ayının bitimine kadar olan sürecin hayati olduğunu, koronavirüs aşısına rağmen önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Yapılacak en küçük bir gevşeme nedeniyle koronavirüs vakalarının yeniden hızlı bir şekilde artabileceği ifade ediliyor. Şubat ayının bitimine kadar ciddi düzeyde aşılama gerçekleştirilmesi halinde Mart ayı itibarıyla vaka artışının hız keseceğini belirten uzmanlar, Haziran ve Temmuz aylarında bu şekilde rahatlığa ulaşılabileceğini söylüyorlar. Uzmanlar, iki ay da önlemlere sıkı bir şekilde riayet edilmesi ve aşılamanın yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini, yani önümüzdeki iki ayın çok önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Kafe ve restoranlar açılmayacak

Bu haftanın bitimine kadar Türkiye'de günlük tespit edilen vakaların 7 binin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. 15 Şubat günü itibarıyla ülkede aşamalı olarak yüz yüze eğitim sisteminin başlayabileceği belirtiliyor. Restoran ve kafe gibi yerlerin yakın zamanda açılması ise beklenmiyor.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde 10 bin 220 vaka tespit edilirken, şu ana kadar kayıtlara geçen vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476 oldu. Türkiye'de son bir günde 174 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, şu ana kadar gerçekleşen can kaybı 22 bin 981 oldu. Türkiye'de son bir günde 10 bin 301 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 2 milyon 208 bin 451 oldu. Türkiye'de ağır hasta sayısı ise 2 bin 783 olarak açıklandı.