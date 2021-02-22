Koronavirüs aşıları hastaneye yatışları yüzde 94'e kadar azalttı!

Birleşik Krallık, 8 Aralık 2021 tarihinde toplu aşılamaya başladı. Söz konusu aşıların insan denemelerine ilişkin ilk sonuçlar alındı. İskoçya nüfusu üzerinde gerçekleştirilen incelemeye göre, Oxford-AstraZeneca aşıları ile BioNTech-Pfizer aşılarının tek dozunun bile hastaneye yatışları en az 85, en fazla yüzde 94 oranında azalttığı ifade edildi.

"Artık delillerimiz var"

Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sheikh, söz konusu sonuçların kesinlikle cesaret verici olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sheikh, çok mutlu hissettiğini belirterek, aşılamanın koronavirüs sebebiyle hastaneye yatışlar karşısında etkili olduğunu ve bu konuda artık delillere sahip olduklarını ifade etti. Verilerin 8 Şubat-15 Şubat arasında toplandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sheikh, İskoçya'nın 5,4 milyon nüfusa sahip olduğunu ve bu süreçte 1,14 milyon insana koronavirüs aşısı yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Sheikh, söz konusu sayının toplam nüfusun yüzde 21'ine tekabül ettiğini aktardı.

Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerin hastaneye kaldırılma ihtimalinin, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara kıyasla daha düşük olduğu ifade edildi. Koronavirüs sebebiyle hastaneye yatışların yüzde 84 oranında azaldığı kaydedildi. BioNTech-Pfizer aşısı yaptıranların 4 haftalık sürede hastaneye yatış oranlarında yüzde 85 oranında azalma görüldüğü belirtildi. Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıranların ise 4 haftalık sürede hastaneye yatış oranlarında yüzde 94 oranında azalma tespit edildiği kaydedildi.

Bağışıklığın en güçlü olduğu dönem 4 hafta sonra!

Söz konusu incelemeyi gerçekleştiren kişiler, koronavirüs aşısını yaptıran insanları 4 hafta sürecince takip ettiler. Koronavirüs aşısından 4 hafta sonra bağışıklığın en güçlü dönemini yaşadığı tespit edildi. 80 yaş ve üstü kişilere yönelik incelemede ise hem Oxford-AstraZeneca aşılarının hem de BioNTech-Pfizer aşılarının hastaneye yatış oranını yüzde 81 oranında düşürdüğü belirlendi.

"Kesin delillere ulaşılmış oldu"

İskoçya Halk Sağlığı Koronavirüs Direktörü McMenamin, koronavirüs aşılarına yönelik beklentilerin geride bırakıldığını ve kesin delillere geçildiğini ekledi.