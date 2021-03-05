Korona Virüs Hiç Bitmeyecek! Salgının Bizi Bırakmaya Hiç Niyeti Yok Bilim Adamları Açıklıyor

COVID-19 vakaları ve ölümleri dünya çapında yakından takip ediliyor. Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray, pandeminin seyri hakkındaki varsayımlarını da tekrar değiştirdi. Herkesi sevindirecek haberler yolda olabilirdi!

Murray, yakın zamana kadar, birkaç etkili aşının keşfinin, ülkelerin sürü bağışıklığına ulaşmalarına yardımcı olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Fakat aşılamalar devam ettikçe ve daha önce enfekte olanların bağışıklık kazanmasıyla tüm dünya için olaylar iyiye gidebilirdi! Fakat bu senaryolar baştan aşağı değişti!

Biz salgının bitmesini umut ederken tam tersi haberler gelmeye devam ediyor. Geçen ay, Güney Afrika'daki bir aşı denemesinden elde edilen veriler, yalnızca hızla yayılan bir mutasyonun aşının etkisini azaltabileceğini gösterdi. Fakat korkutucu olan aynı zamanda daha önce enfekte olmuş kişilerde oluşan doğal bağışıklığı kazanamaması oldu!

Seattle merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Murray, verileri gördükten sonra uyuyamadığını açıkladı.

HEDEFLER YENİDEN ÇİZİLMEK ZORUNDA

Dünya üzerinde geliştirilen tüm aşılar ve planlar virüsün mutasyon geçirme riskini hesaba katarak planlanıyor. Salgın ve aşılama üzerine çalışmalar devam etse de bazı bilim adamları hiç umutlu değil.

Birçok bilim adamı, 2020’nin sonlarında COVID-19'a karşı yaklaşık %95 etkinliğe sahip iki aşının ortaya çıkmasıyla salgının tarihe karışacağını düşünüyordu. Aynı kızamıkta olduğu gibi, bu aşı başarılarının virüsün büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği konusunda umut ışığı olacağını açıklanmıştı. Fakat bu umut ışıkları hızlı bir şekilde sönüyor.

Son haftalarda Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni koronavirüs türevlerine ilişkin veriler bu umut ışıklarını hızlı bir şekilde söndürüyor. Bilim adamlarına göre artık SARS-CoV-2'nin sadece endemik bir virüs olarak kalmayacak. Nesiller boyu devam etmesi ve dünyadaki riskli hastalıklardan biri olarak yıllarda insanlıkla birlikte kalacağını düşünüyorlar.

MASKE TAKMAK RUTİN OLACAK

Bilim adamlarına göre her zaman olmasa da dünya çapında Covid-19 vakaları arttıkça riskli kişilerine maske ve mesafe kurallarına göre hayatlarını yaşaması günlük rutinin parçası olacak.

Bilim adamlarına göre küçük bir mutasyon bile dünya çapında vakaların hızlıca artmasına ve tekrar bir pandemiye sebep olabilir. Bilim adamları ve uzmanlar hayatın eskiden bildiğimiz normale ne zaman döneceğini şu an görmenin oldukça zor olduğunu da ekliyorlar. Elde edilen sonuçlara bakılınca ise açık olan tek bir şey var oda Covid-19’un daha uzun süre bizimle olacağı!