Korona Virüs Aşısına Bayram Düzenlemesi Yapıldı!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamalara göre 10, 11 ve 12 Mayıs 2021 tarihlerinde Aile Sağlık Merkezleri’nin kapalı veya açık olmasının aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldığı belirtildi. Aile Sağlığı Merkezleri’nin alacakları karara göre vatandaşların aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecekleri ve ya bayram sonrasına da erteleye bilecekleri kararı açıklandı. Bu konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin istekleri üzerine Ramazan Bayramı dönemi için yeni bir karar alındığı kamuoyuna duyuruldu. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin yapmış olduğu talep üzerine Ramazan Bayramı dönemi için alınmış olan yeni karar hakkında 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlık Merkezleri’nin kapalı da olabileceği bilgisi paylaşıldı. Talep üzerine alınan kararda kapalı olacak noktalar için aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapacağı duyuruldu. Bayram için Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin yapmış olduğu talep ve vatandaşa duyurulan karar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Ramazan bayramı korona virüs aşısı hakkında yeni alınan karar ve konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Bunun yanı sıra, Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanların randevularını bayram sonrasına erteleyebileceği ve isteyenler için de randevuların hastanelere de yönlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı. Konu ile ilgili olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılmış olan açıklamada askeri personel bulundurulması kaydı ve hizmetlerin yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günleri tam gün ve 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayıldıkları bilgisi verildi.

Açıklanan bilgilere göre aile hekimlikleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin istekleri doğrultusunda yeni bir haber alındığı öğrenildi. Vatandaşa bildirilen karara göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/ISM'lerde ilçe yöneticileri ve Aile sağlığı merkezlerinde Aile Hekimlikleri birimlerine kayıtlı nüfustaki vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.