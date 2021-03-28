Korona Virüs Aşı Sırası 60 Yaş Üzeri ve Eşlerine Geldi!

Edinilen son bilgilere göre devam eden salgın sürecinde korona virüs aşılama sürecinde yeni bir gruba geçiş yapıldığı haberi öğrenildi. Covid- 19 aşı sırası, 60 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte eşlerine geldi. İlgili kategoride bulunan vatandaşların eşleri ile birlikte randevu aldıkları sürece aşı olabilecekleri duyuruldu. 60 yaş ve üzeri olanlar ile eşlerinin yanı sıra risk grubunda bulunan bazı hastalar da bu sıradan yararlanabilecek. Malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastalar, morbid obez ve down sendromu tanısı olanlar ile immuno supresif tedavi alanların da aşı sıralamasında öncelik olabileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Belirtilen kriterlere uygun olan vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına giriş yaparak ya da 2023’e kısa mesaj göndererek aşı ile ilgili durumlarını öğrenebilecek. Randevular ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden gerçekleşebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Cumartesi gününde bir paylaşım yaptı ve aşı sıralamasında öne geçen grubun duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni gruba geçilmesi ile birlikte öne çıkan grup hakkında bilgiler verildi. Sağlık Bakanı Koca’nın yapmış olduğu açıklamaya göre 60 yaş üzeri olan vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra risk grubunda bulunan vatandaşların da aşılama grubunda öncelikli sayılacağı bilgisi duyuruldu.

Bakan Koca’nın sosyal medya hesabında yapmış olduğu bu paylaşım ile birlikte yeni grubun hangi kriterleri taşıdığı öğrenildi. Açıklaması yapılan hususlara göre, Korona virüs bilim kurulunun hazırladığı takvim doğrultusunda aşılama sürecinin tamamlanacağı duyuruldu. Korona virüs aşısı hakkında bilgi sahibi olunması için e-Nabız ya da 2023’e kısa mesaj sistemi ile var olan durumun öğrenilebileceği açıklandı. Belirtilen özellikleri taşıyan vatandaşların MHRS uygulamasına yönlendirilip randevu işlemlerini yapabileceği ifade edildi. Randevu alınan tarih geldiğinde ise vatandaş, sağlık kuruluşuna gidip aşısını olabilecek.