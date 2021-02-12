Korona Hastası Kadın Kangren Oldu, 3 Parmağı Kesildi!

Koronavirüs salgınının en ciddi etkilerini gösterdiği ülkelerden İtalya’da 86 yaşındaki bir kadın, koronavirüse yakalandıktan sonra damarlarında tıkanma yaşadı. Yaşadığı ciddi hasar ve pıhtıların ardından kadında kangren olduğu tespit edilirken, doktorlar kangrenli kadının parmaklarını kesmek zorunda kaldı. Bu durumun koronavirüsün etkilerinden biri olabileceği ifade edildi.

Bağışıklığın aşırı reaksiyonu

10 hastadan 3’ü pıhtı sorunu yaşadı

İtalyan uzmanlar, koronavirüsün damarlarda tıkanıklığa neden olması konusunda “sitokin fırtınası” olarak adlandırdıkları bir bağışıklık reaksiyonuna işaret etti. Bağışıklık tepkisi hızlandığında, vücutta yer alan sağlıklı dokularda pıhtı oluşumunun artması söz konusu oldu. Ülkede diğer vakalarda da, koronavirüsün nadir etkileri söz konusu oldu. Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü, koronavirüsün birden çok sistemi etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Doktorlar koronavirüs hastalarında kan pıhtılaşmasının yoğun görülen bir durum olduğunu belirterek, hastalığın hem vasküler hem de solunum yolu enfeksiyonu hastalığı olduğunu belirtti. İngiltere’de yapılan araştırmada koronavirüs hastalarının yüzde 30’unun kan pıhtılaşması sorunu yaşadığı ifade edilmişti.