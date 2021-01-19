Korona Aşısının Yan Etkileri Var Mı?

Korona aşısı ülkemizde onaylandı ve binlerce sağlık çalışanımıza yapılarak dünya genelinde rekor kırıldı. Korona aşısı bu kadar yaygınlaştıkça akıllara gelen bir diğer soruda aşının yan etkileri oldu. Özellikle korona aşısı olduktan sonra hayatını kaybeden insanlar hangi ülkeden olursa olsun hemen gündeme düşüyor. Peki gerçekten korona virüs aşısının yan etkileri var mıdır, doktorlar ne diyor? İşte sizin için Bilim Kurulu Üyelerinin bu konuya dair açıklamalarını getirdik. Ayrıntılar ise haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere binlerce sağlık çalışanına korona virüs aşısı yapıldı. Çin’den getirilen SinoVac aşısı ile aşılama süreci son hızda devam ediyor. Peki Çin aşısının yan etkiler var mı, Çin aşısının yan etkileri neler?

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Ankara’da gerçekleştirilen aşılamada hem sağlık bakanımız Fahrettin Koca hem de Bilim Kurulu üyelerimizden biri olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz aşı yaptırmıştır. Ardından ise Kayıpmaz, vatandaşlarımızın tarafından en çok merak edilen sorulardan biri olan aşının yan etkileri var mı sorusunu yanıtladı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, aşının yan etkilerinin olduğunu ama bunların ciddi yan etkiler olmadığını açıkladı. Açıklamaların devamında ise, yan etkilerin aşının yapıldığı bölgede ağrı gibi olabileceğini açıkladı.

Kayıpmaz tarafından aktarılanlara göre yan etkiler baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrıları gibi risk getirmeyen etkiler. Ayrıca bu yan etkilerin 48 saat içinde kaybolduğu da eklendi.

Bir diğer Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Recep Öztürk de aşı yaptırdı ve konuya dair deneyimlerini paylaştı. Öztürk kolunda aşı yapılan bölgede hafif ağrı olduğunu ama bunun önemli bir seviyede olmadığının altını çizdi.

Aynı zaman da Öztürk, kızarıklık dahil başka bir yan etkinin olmadığını tüm bu yan etkilerin de daha önceki çalışmalar da karşılaşılmış olağan ve geçici durumlar olduğunu aktardı.

HANGİ AŞI DAHA İYİ?

Vatandaşlarımız tarafından en çok sorulan sorulardan biri de hangi aşının daha güvenli olduğu. Dr. Öztürk de bunun onayladı ve aşılar hakkında en çok bu sorunun geldiğini açıkladı. Eldeki verilere göre ise iki aşının hafif yan etkileri bulunmakta. Fakat ülkemizde şu an için sadece Çin aşısı bulunmakta.

İKİ TÜR AŞI YAPTIMAK MÜMKÜN MÜ?

Bilim kurulu üyelerinden biri olan Prof. Dr. Hasan Tezer de yine çok sorulan sorulardan biri olan hem Çin hem de Alman aşısını yaptırılabilir mi sorusuna yanıt verdi.

Bazı vatandaşlar önce Çin aşısını ve ikinci doz olarak da Alman aşısını vurulmak istiyor. Fakat Prof. Dr. Hasan Tezer bunun doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.