Korona aşısı şirketleri ne kadar kazandı?

The Guardian’da yer alan haberde, onlarca ülkenin yaygın aşılama programları için milyonlarca dozluk Covid-19 aşısı için bütçelerinin ağzını açtığına vurgu yapıldı. Peki, koronavirüs aşısı üreten firmaların kazancı ne oldu?

Türk çiftin şirketi BioNTech ile Pfizer zirvede

Türk bilim insanları Uğur Şahin - Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, beraber geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla anlaşmalar sonucu en çok kazanan üreticilerin başında geliyor.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs aşısı için, AB'dan (Avrupa Birliği) 300 milyon doz, Amerika Birleşik Devletleri’nden 200 milyon doz, COVAX'tan (Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı) 40 milyon doz başta olmak dahil toplam 780 milyon doz aşı siparişi aldı.

Alman firması BioNTech ile hem maaliyeti hem de kârları yarı yarıya bölüşen Pfizer firması, varolan anlaşmalara bağlı olarak 2021 yılında 15 milyar dolar dolaylarında satış öngörüyor. Şirketler 2021 senesi için 2 milyar doz üretim yapabilecek durumda olduklarını beyan ettikleri dikkate alınırsa toplam satış miktarının 30 milyar doların üstüne çıkabileceği değerlendiriliyor.

Öteki firmalara göre çok daha köklü ve kuruluş tarihi 1849 olan Pfizer’in hisseleri son 12 ayda %1,8 yükselirken, BioNTech firmasının hisseleri ise %156 oranında arttı.

2. sıra Amerikan Moderna'nın...

Amerikan Moderna ise gerçekleştirdiği anlaşmalarla BioNTec-Pfizer’den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Moderna, Avrupa Birliği'nden 2021 yılında 310 milyon doz, 2022 yılında da 150 milyon doz olmak üzere toplam 460 milyon doz korona aşısı sipariş aldı. Şirketin ABD’den aldığı sipariş sayısı 300 milyon doz, Japonya’dan aldığı sipariş sayısı ise 50 milyon doz oldu.

Moderna’nın yaptığı açıklamada, 2021 senesinde toplam 18,4 milyar dolarlık satış yapılması beklentisi beyan edildi. 11 sene önce kurulan firmanın hisseleri ise son 12 ayda %372 oranında değer kazandı.

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Johnson&Johnson'ın Belçika'daki şirketi Janssen, üretimini yaptığı tek dozluk korona aşısı ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den toplam 52 milyon doz, Avrupa Birliği’nden 400 milyon doz, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ise 2022 yılına kadar 500 milyon doz koronavirüs aşısı siparişi aldı.

2021 sene sonuna kadar 1 milyar doz koronavirüs aşısı teslim edebilecek kapasiteye sahip olduğunu duyuran Moderna'nın hisseleri son 12 ayda %7,7 arttı. Janssen'in 2021 yılında 10 milyar dolar dolaylarında satış yapması öngörülüyor.

3. sıra İngiliz-İsveç ortak şirketi AstraZeneca'nın ama "değer kaybetti"

İngiliz-İsveç ortak ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin ortaklaşa geliştirdiği koronavirüs aşısı için, Avrupa Birliği’nden 400 milyon, Amerika Birleşik Devletleri’nden 300 milyon, Japonya’dan 120 milyon, İngiltere’den 100 milyon doz sipariş verildi. 2021 yılında 3 milyar dolarlık korona aşısı satışı gerçekleştirmesi beklenen AstraZeneca, 2 dozluk Covid-19 aşısı için çok düşük bir ücret (10 dolar) belirledi. Firmanın hisseleri, diğer şirketlerin aksine garip bir şekilde son 12 ayda %8,6 geriledi.

4. sırada Çinli Sinovac'ın CoronaVac'ı var ama o da değer kaybetti

Çinli ilaç firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısı ise Türkiye, Brezilya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Şili gibi ülkelerde onaylandı ve uygulanmaya başlandı.

Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ülkelerine de 10 milyon doz aşı vermeyi hedefleyen Sinovac'ın satışları tam olarak bilinmiyor fakat milyarlarca dolarlık satış yapacağı değerlendiriliyor. Sinovac’ın hisseleri de tıpkı AstraZeneca gibi değer kaybetti. Sinovac’ın hisseleri son 12 ayda %21,6 geriledi.

Hisseleri en çok değerlenen şirket: ABD'li Novavax

Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü tarafından üretilen korona aşısı, Alman CureVac ve Amerikan Novavax ilaç firmaları da yüz milyonlarca doz koronavirüs aşısı siparişi aldı ancak şirketlerin toplam satış ve kârlarına dair bilgilere ulaşılamadı.

Amerikan şirketi Novavax, aşı üreticileri içinde son 12 ayda %1128 artışa ulaşarak hisseleri "en çok değer kazanan" firma olarak kayıtlara geçti.