Korkutan uyarı: Koronavirüs Mart ayında bir kez daha pik yapacak!

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs giderek yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada, mutasyonlu koronavirüse şu ana kadar 33 şehirde rastlandığını dile getirdi. Koca, İngiltere mutasyonunun daha hızlı bulaştığına bir kez daha dikkat çekti. Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs yayılmaya ve vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Peki koronavirüs yeniden pik yapacak mı? Bu sorunun yanıtı Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Atakan'dan geldi.

"Virüs artık daha fazla direnç gösteriyor"

Mutasyon geçiren koronavirüsün bulaşıcılığının daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Atakan, bu nedenle koronavirüsün giderek daha fazla direnç kazandığını dile getirdi. Dr. Atakan, maske, temizlik ve fiziki mesafe kurallarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ithal ettiği CoronaVac aşılarının yüzde 50 oranında etkili olduğunu ifade etti. Söz konusu aşıların koronavirüsü ağır atlatmamak ve hastaneye kaldırılmamak bakımından yüzde 90 etkili olduğunu kaydeden Dr. Atakan, toplu aşılama sürecinin bu yüzden ciddi derecede önem arz ettiğini aktardı.

"Yüzde 70 bağışıklık gerekiyor"

Dr. Atakan, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yüzde 70 bağışıklığın gerektiğini vurgulayarak, sırası gelen herkesin koronavirüs aşısı yaptırması için çağrıda bulundu.

"Mart ayında pik bekliyoruz"

İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının Türkiye'de görüldüğünü hatırlatan Dr. Atakan, bu süreçte koronavirüsün direnç gösterdiğini ve kendisini farklı bir versiyona geçirdiğini ifade etti. Dr. Atakan, mutasyonlu koronavirüse karşı çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kendisini bu şekilde daha dirençli yapan koronavirüsün daha hızlı bulaştığını aktardı. Mart ayında koronavirüsün yeniden pik yapmasını beklediklerini kaydeden Dr. Atakan, aşının artık insan yaşamının bir parçası haline geleceğini söyledi. Dr. Atakan, her sene virüse karşı yaptırılabileceğini aktardı.

Koronavirüsü atlatan insanlara yönelik rehabilitasyon hizmetinin sunulmasının şart olduğunu ifade eden Dr. Atakan, söz konusu kişilere yönelik kesinlikle periyodik şekilde muayene uygulanması gerektiğini belirtti. Dr. Atakan, koronavirüs geçiren kişilerde böbrek ve kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkabildiğini kaydetti.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 8 bin 642 vaka tespit edilirken, 7 bin 903 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 95 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 664 olarak açıklandı.

Bakan Koca ne demişti?

Dün açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, klinik seyir açısından farklı olmadığını öngördükleri ve kökeni belirsiz olan birçok mutasyonun Türkiye'de de tespit edildiğini belirterek, Türkiye'de şu ana kadar 263 kişinin İngiltere mutasyonuyla enfekte olduğunu, 23 kişinin ise Güney Afrika mutasyonuyla enfekte olduğunu dile getirmişti. Koca, İngiltere mutasyonunun koronavirüsün seyrinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını ancak bulaşıcılığını giderek artırdığını belirterek, mutasyonlu koronavirüsün yasaklara ilişkin takvimi de olumsuz yönde etkilediğini dile getirmişti.

Mutasyonlu koronavirüsün şimdiye dek 33 şehirde tespit edildiğini aktaran Koca, vaka sayılarının bazı şehirlerde az, bazı şehirlerde ise fazla olduğuna dikkat çekmişti. Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından verilecek tavsiyelere göre il ve ilçe bazında bazı kararların alınabileceğini kaydederek, bu şekilde kısıtlamaların belirli bölgelerde esnetilebileceğini belirtmişti.

Mutasyonlu koronavirüse karşı ne yapılmalı?

Mutasyonlu koronavirüsten korunmak için vatandaşlar, fiziki mesafeyi 2 metreye çıkarmalı. Vatandaşlar bu süreçte çift maske takabilir. Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, kalabalıktan kaçınmak da önem taşıyor. Önlemlere uyulması durumunda mutasyonlu koronavirüsle mücadelede başarı sağlanabilir.

