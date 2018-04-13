Korkunun Korkuyu Getirdiği Panik Atak!

Günümüzde panik atak sıklıkla rastlanan bir rahatsızlık türü olmuştur. Panik atak nöbetler halinde devam eden ve aslında kişinin bu nöbeti istemsizce beklemesiyle zirveye tırmanabilen bir rahatsızlıktır. Endişe bu kaygıyı daha da arttırmaktadır.

Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

Nefessiz kalma hissi

Kalp atışlarında hızlanma

Titreme ve uyuşma

Terleme

Boğulma hissi ve el ayakta karıncalanma

Bayılma hissi

Panik atak sırasında kişi kalp krizi geçirdiği hissini yaşayabiliyor. Bu nedenle bir müddet kendini hastanenin acil katlarına hızlılıkla koşarken bulabiliyor. Nedenleri arasında genellikle birikimler, söylenmeyen sözler, yaşanan kayıplar ve tükenmişlik geliyor. Tedavi edilebilen bir rahatsızlık türüdür.