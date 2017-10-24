Galeriler Videolar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107206
ALTIN
153.575
DOLAR
3.7450
STERLİN
4.9149
EURO
4.4056
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...
Samsun'da FETÖ Operasyonu: 16 Kişi Gözaltında!
Samsun'da FETÖ Operasyonu: 16 Kişi...
Galatasaray'ın yıldız isminden Fenerbahçe paylaşımı !
Galatasaray'ın yıldız isminden Fenerbahçe paylaşımı...
Hakkari'den acı haber geldi !
Hakkari'den acı haber geldi !

Korkunç olay ...Bu kadın 'kan' terliyor !

İtalya'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadın on milyonda bir görülen hastalığa yakalandı.Avuçları ve yüzünden herhangi bir yara ve kesik olmamasına rağmen kan geliyor.

24 Ekim 2017 Salı 15:59
Korkunç olay ...Bu kadın 'kan' terliyor !

Canada Tıp Dergisi'nde yayınlanan habere göre İtalya'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadının korkunç bir hastalığa yakalandığını duyurdu.İtalya'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadının yüzünden ve avuç içinden 1-5 dakika arası kan geliyor.Hastaneye kaldırılan genç kadın doktorlarıda şoke etti.

Yüzünde ve avuç içlerinde herhangi bir yara ya da kesik olmamasına rağmen kan gelen 21 yaşındaki genç kadının hematohidrosis isimli sendromun teşhisi kondu..Hematohidrosis sendromu , aşırı stres durumunda kılcal damarların çatlayıp ter bezlerini dolduran kanın terle birlikte dışarı atılması durumu olarak bilinmektedir.Doktorların bu hastalığın on milyonda bir görüldüğünü de söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?
Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?
3 Aylık bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı !
3 Aylık bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı !
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?
Bir Panik Bozukluk Çeşidi Olarak Agorafobi
Bir Panik Bozukluk Çeşidi Olarak Agorafobi
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !
Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!
Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !
Almanya'da büyük skandal ; Dalak yerine böbreğini aldılar !
Almanya'da büyük skandal ; Dalak yerine böbreğini aldılar !
Ruh Sağlığınızı Korumanın Yolları
Ruh Sağlığınızı Korumanın Yolları
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim