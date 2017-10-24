Korkunç olay ...Bu kadın 'kan' terliyor !

Canada Tıp Dergisi'nde yayınlanan habere göre İtalya'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadının korkunç bir hastalığa yakalandığını duyurdu.İtalya'da yaşayan 21 yaşındaki genç kadının yüzünden ve avuç içinden 1-5 dakika arası kan geliyor.Hastaneye kaldırılan genç kadın doktorlarıda şoke etti.

Yüzünde ve avuç içlerinde herhangi bir yara ya da kesik olmamasına rağmen kan gelen 21 yaşındaki genç kadının hematohidrosis isimli sendromun teşhisi kondu..Hematohidrosis sendromu , aşırı stres durumunda kılcal damarların çatlayıp ter bezlerini dolduran kanın terle birlikte dışarı atılması durumu olarak bilinmektedir.Doktorların bu hastalığın on milyonda bir görüldüğünü de söyledi.