Konunun uzmanından hacamat uyarısı!

Tamamlayıcı tıbbın son yıllarda yeniden popüler hale gelmesiyle birlikte sırta sıcak bardak işleminin uygulandığı hacamat tedavisine başvuranların sayısı arttı. Son olarak aksiyon filmleriyle tanınan Dwayne Johsnon hacamat yaptırdmıştı. Hacamat sonrası sırtının fotoğrafını paylaşan The Rock (Kaya) lakaplı Dwayne Johnson, sürekli yeni yöntemler keşfetmeye çalıştığını ve bu nedenle sağlığını düşünerek hacamat yaptrıdığını belirtmişti.

"Farklı hacamat yöntemleri var"

Son zamanlarda artan hacamat uygulamalarına ilişkin Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya'dan açıklama geldi. Bir kupa tedavisi olan hacamatın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Kaya, birkaç farklı hacamat tedavisi yönteminin bulunduğunu kaydetti. Vücuda kesikler atılarak çıkan kanın kupalarla vakulanarak çekildiği bir yöntemin de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, evlerde yapılan hacamatın da bu tedavinin bir başka türü olduğunu ifade etti.

Hacamat uygulamasının kesinlikle sertifika sahibi doktorlar tarafından uygulanması gerektiğine değinen Kaya, ciltle temas eden bütün ekipmanların steril olmasının önemli olduğunu belirtti. Uygulanan kesiklerin derinliğinin profesyonelce ayarlanması gerektiğini bildiren Kaya, her hastaya uygulanacak kupa miktarının ve çekilecek kan miktarının farklı olduğunu kaydetti. Hacamat tedavisi uygulanacak kişilerin tıbbi geçmişlerinin incelenmesi gerektiğine değinen Kaya, bunlara bakılarak sağlıklı bir hacamat tedavi alınabileceğini belirtti. Anemisi olanların ve çeşitli kan sorunları bulunan kişilerin doktor tavsiyesi alması gerektiğini aktaran, bu tamamlayıcı tedavilerin modern tıp tedavilerinin yerini alamayacağını vurguladı.

"Bazı rahatsızlıklara iyi geldiği kanıtlandı"

Hacamatın sağlıklı yönlernin abartmamak ve hastaya yanlış umutlar vermemek gerektiğini aktaran Kaya, hacamat tedavisinin bir yardımcı tedavi türü olduğunu hatırlattı. Uygulamanın yurt dışında da popüler olduğunu kaydeden Kaya, hacamat tedavisi yaptıran ünlü kişileri de duyduklarını sözlerine ekledi. Hacamatın kas, tendon ve eklem ağrılarına iyi geldiğinin klinik testlerle kanıtlandığını belirterek bazı alerjik rahatsızlıklara da iyi geldiğini kaydetti. Modern tıpta bulunamayan çarelerin alternatif tıpta arandığını ve bu nedenle birçok insanın dolandırıldığını aktaran Kaya, tamamlayıcı tıp tedavilerinin sadece yarımcı yöntemler olduğunu hatırlattı.