Koca: Mutasyonlu koronavirüs vakaları duyurduğumuz rakamın çok üstünde!

Sağlık Bakanı Koca, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakalarının 128 olduğunu duyurmuştu. Koca, mutasyonlu koronavirüsün 17 şehirde tespit edildiğini duyurmuştu.

Koca, yaptığı son açıklamada, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakalarının birkaç gün önce duyurulan rakamın çok üstünde olduğuna dikkat çekti. Şehir şehir artışın devam ettiğini belirten Koca, vakalardaki artışın sürmesini beklediklerini dile getirdi. Koca, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığını ve semptomların daha erken görülmeye başlandığını kaydederek, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun daha fazla şehirde yayıldığını aktardı.

"Esneme yok"

Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi için bir tablo belirlediklerini ve şu anda bu tablodan çok uzak olunduğunu ifade eden Koca, şimdilik kısıtlamalarda bir esneme yapılmayacağını ifade etti. Koca, Türkiye genelinde kısıtlamaların süreceğini kaydederek, gelecek dönemde vaka sayılarının şehirlere göre açıklanabileceğini dile getirdi. Koronavirüste gelinen duruma göre yasakların şehir bazında kaldırılabileceğini aktaran Koca, yine koronavirüsün seyri doğrultusunda şehir bazında yasakların getirilebileceğini söyledi.

"Tatil hareketliliği nedeniyle vakalar arttı"

Koca, günlük vakaların 5 binlere kadar gerilediğini ancak şu anda yeniden 6-7 binlere yükseldiğini hatırlatarak, yarıyıl tatili hareketliliğinin yanı sıra toplu aşılama programının başlamasıyla insanların rehavete kapıldıklarını ifade etti. Son bir haftada günlük vaka sayılarında yükselme görüldüğüne dikkat çeken Koca, bu hafta içerisinde günlük vakalarda 4-5 binleri görmeyi umduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Koca, inaktif yerli aşılardan birinde önümüzdeki hafta Faz-2'ye geçileceğini kaydetti. Önümüzdeki hafta 4-6 yerli aşıya da Faz-1 aşaması için izin çıkabileceğine dikkat çeken Koca, Türkiye'de yerli koronavirüs aşısının Haziran-Temmuz aylarında uygulanmaya başlanabileceğini dile getirdi.

Aşı çalışmaları etkilenecek mi?

Koca, daha önce yaptığı açıklamada, mutasyonlu koronavirüsün şu anda koronavirüs aşısına yönelik çalışmaları herhangi bir şekilde etkilemediğini söylemişti. Fakat yeni mutasyonların ilerleyen dönemde söz konusu çalışmaları sıkıntıya sokabileceğini dile getiren Koca, vatandaşların bu nedenle kurallara eskisinden daha çok uymaları gerektiğini ifade etmişti. Koca, vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına vatandaşlar tarafından katkı sağlanması gerektiğini belirten Koca, kalabalık ortamlardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini dile getirmişti.

Semptomları neler?

Mutasyonlu koronavirüsün daha fazla kişiye bulaştığı, bu nedenle daha az ölümcül olduğu ifade ediliyor. Yüzde 70 daha hızlı bulaştığı belirtilen mutasyonlu koronavirüse karşı vatandaşların tedbirlere daha fazla sarılmaları gerektiği kaydediliyor. Mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerde nefes darlığı ve öksürük gibi belirtilere daha fazla rastlandığı ifade ediliyor.

Cerrahi maskeler etkisiz mi kalacak?

Cerrahi maskelerin mutasyonlu koronavirüse karşı etkisiz kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle çift maske kullanımı önerilmeye başlandı. FFP2 tipi maskelerin ya da FFP3 tipi maskelerin de kullanılabileceği aktarılıyor.