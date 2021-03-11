Koca: Kâbus böyle sürmeyecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tam bir sene önce tespit edilmesi nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Koca, dünyanın çok sayıda vaka ve ölümle koronavirüs sürecinin üstesinden gelmeye çalıştığını belirterek, bunu son 100 senenin en ciddi hastalığı olarak nitelendirdi.

"İşsizlik ve yoksulluk ortaya çıktı"

Koronavirüsle mücadelenin global bir savaş olarak görülebileceğini kaydeden Koca, insanlığın ortak düşmanının koronavirüs olduğunu dile getirdi. Koca, savaşlarda olduğu gibi insanların hayat düzenlerinin karmakarışık olduğunu ifade ederek, uzaktan çalışma sisteminin başlatıldığını ve birçok ülkede işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk ortaya çıktığını ifade etti.

"Grip gibi olmayacak"

Bilimin koronavirüs karşısında üstünlük kazandığına dikkat çeken Koca, kısa vadede koronavirüsün grip gibi bir hastalığa dönüşmeyeceğini söyledi. Fakat Koca, 2020 senesine çöken kâbusun 2021 senesinde böyle sürmeyeceğini kaydetti. Koca, koronavirüsün zamanla gücünü yitireceğini belirterek, vatandaşların sabrının daha fazla zorlanmayacağını aktardı.

"Tüm konularda bilgiliyiz"

Koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde patlak verdiğini belirten Koca, ilk başlarda koronavirüse ilişkin çok az bilgi sahibi olunduğunu ancak şimdi mutasyonlu koronavirüse kadar tüm konularda bilgili olunduğunu ifade etti. Koca, aşı faaliyetlerinin çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye çok hızlı davrandı"

Şu anda dünya genelinde 7 farklı aşının kullanıldığını belirten Koca, aşı tedariki konusunda Türkiye'nin en çabuk hareket eden ülkelerden biri haline geldiğini söyledi. Koca, Sinovac ile 50 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını kaydederek, siparişlerin ilk bölümünün Aralık ayının bitiminde teslim alındığını ifade etti.

"10 milyon dozu aşkın aşı uygulandı"

Türkiye'nin bunun haricinde 3 farklı üretici ile görüşmede bulunduğunu aktaran Koca, şimdiye dek 10 milyon dozu aşkın aşı uygulandığını dile getirdi. Koca, yakın zamanda 5 tane yerli aşı adayına yönelik insan denemelerinin başlayacağını belirterek, Türkiye'nin artık kendi aşılarını kullanmaya başlayacağını söyledi.

"Sonbahardan önce 50 milyon kişi aşılanırsa..."

CoronaVac aşısının 100 kişiden 80'inden fazlasında koruma sağladığına dikkat çeken Koca, aşı uygulanmasına rağmen koronavirüsle enfekte olan kişilerin ise hastalığı hafif bir şekilde atlattığını dile getirdi. Koca, Türkiye'de sonbahar aylarından önce 50 milyon kişinin aşılanması durumunda koronavirüsün yarattığı baskının azalacağını söyledi. Vaka sayıları ile ölümlerin bu şekilde ciddi derecede azalacağını belirten Koca, koronavirüsün bulaş hızının da azalacağını ifade etti.

"Tek silah önlem"

Koca, aşılama süreci bitene kadar tek silahın önlem olduğunu ifade ederek, çok sayıda insanın ufak ihmaller neticesinde koronavirüsle enfekte olduğunu dile getirdi. Küçük ofislerde, dolmuşlarda veya asansörlerde tehlikeden kaçınmasının hiç de sırada zorluklar olmadığını belirten Koca, can kayıplarını sadece sayı olarak görmenin ve ağır hastaların yaşadıkları sürecin can yaktığını kaydetti.

"30 bine yakın insan yaşamını yitirdi"

Koca, Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitiren ilk kişinin kronik rahatsızlıklara sahip olan 89 yaşında bir vatandaş olduğunu hatırlatarak, şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı olmak üzere 30 bine yakın can kaybının gerçekleştiğini söyledi.

"3 milyona yakın vaka var"

Türkiye'de şu ana kadar 3 milyona yakın vaka tespit edildiğini kaydeden Koca, DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) koronavirüsü pandemi olarak duyurmasından önce Bilim Kurulu'nun 22 Ocak 2020 tarihinde kurulduğunu dile getirdi.

"Laboratuvar sayısı 461 oldu"

Koca, 4 Şubat 2020 tarihinde Türkiye'nin koronavirüsün tespit için yerli tanı kitini dağıtmaya başladığını belirterek, 37 olan laboratuvar sayısının bu süreçte 461'e çıkarıldığını ifade etti. Türkiye'nin yerli solunum cihazını ürettiğini kaydeden Koca, söz konusu cihazların hem Türkiye'de bulunan hastanelere hem de farklı ülkelere gönderildiğini söyledi. Koca, 10 Mart 2020 tarihinden itibaren vatandaşlara maske dağıtımının başladığını, izolasyon ve filyasyon ekiplerinin göreve başladığını aktardı.

"O fotoğraflar asla unutulmayacak"

Sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede kendi hayatlarını riske attıklarını ve başkalarının yaşamlarını kurtardıklarını kaydeden Koca, terli önlükler içerisindeki sağlık personelinin hiçbir şekilde unutulmayacağını belirtti. Koca, sağlık personeline şükran duyulduğunu ifade ederek, söz konusu personelin üstündeki yükün kısmi olarak azaldığını hatırlattı. Sağlık personelini güvence olduğunu kaydeden Koca, Türk milleti adına sağlık sektöründe çalışanlara minnettar olduğunu dile getirdi.

"Tedbirler kaçınılmaz oldu"

Koca, koronavirüsle mücadelede tedbirlerin kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, vatandaşların bu tedbirleri sorumluluk olarak benimsediğini ifade etti. Vatandaşlara karamsarlıktan kurtulmaları için çağrıda bulunan Koca, geleceğe dair planlarla hayata olan bağlılığın artması gerektiğini söyledi.

"Başarılı bir şekilde sürüyor"

Koca, koronavirüse karşı 13 Ocak 2021 tarihinde başlatılan aşılama programının başarılı bir şekilde sürdüğüne dikkat çekerek, söz konusu programın tamamlanması durumunda vaka sayısının azalacağını ve ağır hasta sayısının da belirgin bir şekilde düşeceğini ifade etti.

"Aşı bu şekilde kontrol sağlayamaz"

Koronavirüsün gerilemesi durumunda normal hayata adım adım yaklaşılacağını belirten Koca, rahat davranılması durumunda aşının da kontrol sağlayamayacağını ve can sıkıcı günlerle karşılaşılacağını kaydetti. Koca, koronavirüs tablosunun hızlı bir şekilde değişime uğradığına işaret ederek, pandeminin bilim karşısında yenilmeye başladığını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 18:23