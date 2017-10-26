Klostrofobi (Kapalı Alan Korkusu) Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Kapalı yer genel bir tanım olarak ele alınmaktadır. Kişi onun dışında dar ve küçük yerlerde kaldığında da panik hali yaşamaktadır. Klostrofobiyi yaşamak için ortamın tehdit içermesi gerekmiyor. Tehlike içermeyen durumlarda da şiddetli endişe hali yaşandığı görülmektedir. Klostrofobi korku şiddeti, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.

Klostrofobi Belirtileri Nelerdir?

Klostrofobi anında, kişi küçük yerlerde, büyükte olsa kapalı yerlerde bulunduğunda, kalabalık yerlerde panik hali yaşarlar. Kişi, bulunduğu ortamda kapana kısılmış gibi hisseder. Psikolojik olarak nefes almakta zorlanan kişide;

Çarpıntı

Terleme ve bayılma hissi

Nefes darlığı çekme

Vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve halsizlik meydana gelir

Kişi asansör, tiyatro, sinema, uçak gibi kapalı alanlarda bulunmak istemez. Günlük hayatını zora sokan bu fobi türünde bu alanlara maruz kalındığında ağlama nöbetleri görülebilmektedir.

Klostrofobi Nedenleri Nelerdir?

Klostrofobi nedenleri, aslında kişinin çocukluğundan hatta doğumundan itibaren ortaya çıkabilmektedir. Zor olan normal bir doğum ile dünyaya geldiyse orda yaşanan zorlanma hissi bir neden olarak görülebilmektedir.

Çocukluk çağında ailelerin ceza için çocuğu kapalı bir yere kilitlemesi ve bir müddet orda tutması, ya da bir filmden etkilenmesi klostrofobiye neden olabilmektedir.

Yetişkinlik döneminde de kendini gösteren klostrofobi, kişide bulunan panik atak, agorafobi nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Klostrofobi Tedavi Yöntemi

Kişinin tüm sosyal hayatını etkileyecek bir hale geldiği an uzmana başvurması gerekmektedir. Klostrofobiye sahip bireye psikoterapi uygulanmaktadır. Kişinin korkularının ne zaman başladığı, özellikle ne durumlarda yaşadığı ve sıklığı saptanmaktadır. Korku ile yüz yüze gelme ve kendi farkındalığını yükseltmesini destekleyici bir tedavi yöntemi uygulanır. Nefes terapisi ve egzersizleri de etkili bir tedavi yöntemidir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar