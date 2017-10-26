Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107335
ALTIN
155.785
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0319
EURO
4.4754
SON DAKİKA ... TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
TEM Otoyolu'nda şüpheli kamyon !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın , ölüler var !
ABD'de üniversiteye silahlı baskın ,...
Ankara'da büyük yangın ; Ölü ve yaralılar var
Ankara'da büyük yangın ; Ölü...
Yangın Mı Sabotaj Mı? Emniyette Büyük Panik!
Emniyet Müdürlüğü'nde Yangın!
Rus Model'den şoke eden Burak Özçivit açıklaması !
Rus Model'den şoke eden Burak...

Klostrofobi (Kapalı Alan Korkusu) Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Klostrofobi; kapalı alanlarda kalındığında yaşanan yoğun korku durumu olarak tanımlanmaktadır.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:49
Klostrofobi (Kapalı Alan Korkusu) Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Kapalı yer genel bir tanım olarak ele alınmaktadır. Kişi onun dışında dar ve küçük yerlerde kaldığında da panik hali yaşamaktadır. Klostrofobiyi yaşamak için ortamın tehdit içermesi gerekmiyor.  Tehlike içermeyen durumlarda da şiddetli endişe hali yaşandığı görülmektedir. Klostrofobi korku şiddeti, kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir.

Klostrofobi Belirtileri Nelerdir?

Klostrofobi anında, kişi küçük yerlerde, büyükte olsa kapalı yerlerde bulunduğunda, kalabalık yerlerde panik hali yaşarlar.  Kişi, bulunduğu ortamda kapana kısılmış gibi hisseder. Psikolojik olarak nefes almakta zorlanan kişide;

  • Çarpıntı
  • Terleme ve bayılma hissi
  • Nefes darlığı çekme
  • Vücudun bazı bölgelerinde uyuşma ve halsizlik meydana gelir

Kişi asansör, tiyatro, sinema, uçak gibi kapalı alanlarda bulunmak istemez. Günlük hayatını zora sokan bu fobi türünde bu alanlara maruz kalındığında ağlama nöbetleri görülebilmektedir.

Klostrofobi Nedenleri Nelerdir?

Klostrofobi nedenleri, aslında kişinin çocukluğundan hatta doğumundan itibaren ortaya çıkabilmektedir. Zor olan normal bir doğum ile dünyaya geldiyse orda yaşanan zorlanma hissi bir neden olarak görülebilmektedir.

Çocukluk çağında ailelerin ceza için çocuğu kapalı bir yere kilitlemesi ve bir müddet orda tutması, ya da bir filmden etkilenmesi klostrofobiye neden olabilmektedir.

Yetişkinlik döneminde de kendini gösteren klostrofobi, kişide bulunan panik atak, agorafobi nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Klostrofobi Tedavi Yöntemi

Kişinin tüm sosyal hayatını etkileyecek bir hale geldiği an uzmana başvurması gerekmektedir. Klostrofobiye sahip bireye psikoterapi uygulanmaktadır. Kişinin korkularının ne zaman başladığı, özellikle ne durumlarda yaşadığı ve sıklığı saptanmaktadır. Korku ile yüz yüze gelme ve kendi farkındalığını yükseltmesini destekleyici bir tedavi yöntemi uygulanır. Nefes terapisi ve egzersizleri de etkili bir tedavi yöntemidir.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç olay ...Bu kadın 'kan' terliyor !
Korkunç olay ...Bu kadın 'kan' terliyor !
Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?
Zoofobi (Hayvan Korkusu) Nasıl Yenilir?
3 Aylık bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı !
3 Aylık bebeğin kanında uyuşturucu madde çıktı !
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?
Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?
Bir Panik Bozukluk Çeşidi Olarak Agorafobi
Bir Panik Bozukluk Çeşidi Olarak Agorafobi
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !
Doktorlar'dan ilginç uyarı ; Yaşlılara yer vermeyin !
Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!
Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !
Doğumdan 4 saat önce hamile olduğunu öğrendi !
Almanya'da büyük skandal ; Dalak yerine böbreğini aldılar !
Almanya'da büyük skandal ; Dalak yerine böbreğini aldılar !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim