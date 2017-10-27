Kleptomani (Çalma Hastalığı) Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor!

Hiçbir gereksinim kişinin bir eşyasını çalması için yeterli ve geçerli değildir. Kleptomani hastalığında ise kişi, hiçbir şekilde maddi gereksinimine dayanarak bu faaliyette bulunmaz. Eyleminin olumsuz sonuçlanacağını bilen kleptomani hastaları tüm riskleri alabilmektedir.

Toplumda ortalama olarak her 1000 kişiden 6 kişisinde keloptomani dürtü bozukluğu bulunmaktadır. Bu durumun bir hastalık olduğu herkes tarafından kabul görmemektedir. Farkına varılması zor olan bu hastalıkta dürtülere karşı koymak oldukça zordur.

Çalma Hastalığı (Kleptomani) Türleri

Bazı kişiler tüm hayatı boyunca bu eylemde bulunabiliyor

Bir süre bu eylemde bulunup ara verenler

Aralıklı olarak eylemde bulunup uzun süre ara verenler

Kleptomani Nedenleri

Kleptomani genellikle geç ergenlikte başlayan bir hastalık türüdür. Uzun yıllarca devam edebilmektedir. Çalma dürtüsü olan bireyler, yaşamış oldukları travmatik duyguları bastırabilme adına bilinçdışı böyle bir semptom geliştirebiliyor. İçte bastırılan öfke birikimi de bu dürtüyü tetiklemektedir. Bu sorunu yaşayan bireylerde bununla beraber çeşitli psikolojik sorunlar da gözlemlenebilmektedir. Bunlar; cinsel işlev bozuklukları, depresyon, alkol-uyuşturucu kullanımı ve dissosiyatif bozukluklardır. Kadınlarda daha çok görülmektedir. İstismar duygusuna karşın ortaya çıkış şekli olarak da ele anılabilmektedir.

Bazı hastalıkları sonucu olarak da kleptomani görülebilmektedir. Bunlar ise; beyin tümörleri, epilepsi ve beyin demansı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tedavi

Tedavisi mümkün olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Her vak’a farklı nedenler doğrultusunda değerlendirilebilmektedir.

Yetişkin ve çocuklara ayrı terapi yöntemi uygulanmaktadır. Çünkü yetişkinlerin genel olarak bu hastalığı yaşama neden,i çocukluktaki travma ve öfke iken ergen ya da çocuklarda yaşanan bazı kayıplar, duygu istismarları ve suçluluk duyguları nedenleri arasında yer almaktadır. Psikoterapi yöntemiyle bu problem ortadan kalkmaktadır.

Psk ve Uzm. Aile Danışmanı

Serap Ağalar