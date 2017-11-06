Kıskançlığın Patolojik Hali: Othello Sendromu

Kıskançlık ile arasında büyük farklar vardır. Kıskançlık, rahatsız edici olmadığı ve ilişkiyi yıpratmadığı taktirde bir nebze de olsa kabul görebilirken Othello Sendromu, ilişkilerde büyük çatışmalara yol açabiliyor. Othello Sendromu sonuçları; şiddet, cinayet ve intiharlara kadar gidebiliyor. Bu sendrom kadınlara nazaran erkeklerde daha çok görülmektedir.

Nedenleri arasında kendine güvensizlik, geçmiş ilişkilerde yaşanan kötü deneyimler ve ailede model alınan anne ve babanın benzer sendrom tepkimelerine bağlı davranışlarda bulunmuş olmasıdır.

Othello Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Patolojik olan bu kıskançlık sendromunda kişi, karşısındakini aşırı derecede sahiplenir ve sevdiği kişinin bir birey olduğunu unutup o kişi adına kararlar almaya başlar.

Gizli gizli telefon karıştırmalar ve aldatıldığına dair delil arama çabası olur. Kişi için bu konuda haklı çıkmak bir başarıymış gibi sürekli kötü senaryolar üzerine düşünür.

Sürekli karşısındaki kişiyi arayıp neler yaptığını öğrenmek ister ve bir kelimesinden farklı anlamlar çıkarmaya meyilli hale gelir. Kişi sürekli bir iz peşindedir.

⦁ Aldatılma korkusu

⦁ Hakaret ve karşısındaki kişinin özgüvenini düşürmeye yönelik davranışlar

⦁ Sevgiliden ayrılma fobisi ve bunların sonucu olarak yaşanan pişmanlıklar

⦁ Saldırganlık ve şiddet eğilimi

Othello Sendromuna Karşı Ne Yapılmalıdır?

Kişinin iç sesi aslında sürekli olumsuza odaklıdır. Bunun nedeni ise hayatta bir durum karşısında karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı bir gard oluşturmaktır. Bu nedenle kişinin sürekli olumlama yapması gerekmektedir. Olumlama zannedildiği kadar kolay olmayabilir. Fakat olumsuz olan tüm düşüncelerin nedenlerini iyice sorgulamalı ve ''bilmiyorum'' dışında mantıklı cevapları kişi kendine vermelidir. Ortada mantığına uymayan bir neden sonuç ilişkisi varsa, burdaki olumsuz düşünce yapısının tam zıt halini kendine söyleyerek inandırması gerekmektedir. Doğanın ve evreninin bir enerjisi vardır ve kişi aslında düşündüğü tüm olumlu ve olumsuz olayları hayatına çekebilmektedir.

Kişiye dolaylı verilmeye çalışılan mesajlar yerine direkt ve doğrudan konu ile ilgili iletişim kurmak en sağlıklı olan davranış kalıbını tercih etmelidir. Fakat kişi kendi kontrolünü bunlara rağmen sağlayamıyorsa o zaman en yakınındaki bir uzmana başvurmalı ve psikolojik tedaviye başlamalıdır.



Psk ve Uzm Aile Danışmanı

Serap Ağalar

