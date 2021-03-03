Kışın Saç Bakımı Nasıl Yapılır?

Gelin bunlara cevap arayalım.

Kış Aylarında Saç Bakımı

• Saçlarınız sağlıkla parlasın istiyorsanız sık yıkamayın. Saçı sık yıkamak saçtaki nemi kurutur ve kuru saç hem kırılır hem dökülür. 3 günde bir yıkayın hatta evde olduğunuz dönemlerde bu süreyi 5 günde bire çıkarırsanız saçlarınıza daha iyi gelecektir.

• Ergenlik döneminde veya yağlı saç yapısına sahipseniz saç yıkama süreniz 2 günde bir olsun.

• Saçlarınızı yıkarken çok sıcak su kullanmayın. Çünkü sıcak su saç derisindeki lipit adı verilen koruyucu tabakayı eritiyor. Bu nedenle ılık suyla saçlarınızı yıkamalısınız.

• Saç tipinize göre şampuan tercih edin.

• Saç temizliğinde sabun kullanmayın. Sabun alkali içerdiği için saçlarınızı yıpratır ve mantar oluşmasını sağlar.

• Saçlarınızı gergin toplamayın. Daha esnek tokalarla gevşek toplayın. Uyurken de tamamen açın ki saç deriniz hava alsın.

• Saç derinizde mantar, egzama gibi sorunlar varsa kükürt içeren şampuanlar kullanın.

• İkisi bir arada olan şampuanları tercih etmeyin çünkü saçta kalma süresi daha az olduğu için nemlendirme özelliğini tam olarak yerine getirmez.

• Saç dökülmeniz yoğun miktarda ise çinko, E, B, D gibi vitaminleri doktorunuzun önerisiyle kullanın.

• Saçlarınıza bal ile masaj yapın. Bal saçlara parlaklık verir ve içerdiği vitaminler sayesinde koparak dökülmelere karşı çok etkilidir.

• Badem yağıyla maske yapın. Saçlarınıza badem yağı uygularsanız muhteşem bir yumuşaklık kazanır.



• Isı veren kurutma ve şekillendirme aletlerini kullanmayın, saçlarınızın fazla suyunu havluyla alıp doğal olarak kurumasını sağlayın.• Saçlarınızın sağlığı için dışarıdan uyguladığınız bakımlar harici birde beslenmenize dikkat edin. Hazır gıda ve paketli ürünler yerine ev yemekleri ve sağlıklı yiyecekler tüketin.

Saç Sağlığı İçin Beslenme

Beslenme ile birlikte saç sağlığı önemli derecede korunabilir ve hatta beyazlama gibi sorunlar bile ötelenebilir. Beslenmede en dikkat edilecek konular tuzlu ve şekerli ürünlerden, paketli gıdalardan uzak durmanız, sağlıklı sebze ve meyvelerle beslenmenizdir. Yeşil yapraklı sebzelerde saç sağlığınız için büyük önem taşır. Aşağıda saç sağlığınıza destekleyici gıdalardan bahsettim. Bakımlar ve beslenme ile kışın saç bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

• Somon

• Mandalina

• Yoğurt

• Havuç

• Tarçın

• Yumurta

• Yulaf

• Mercimek

• Kuruyemişler

• Ispanak

