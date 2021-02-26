Kilo Vermek İçin En Bilindik 3 İpucu

Bunlar içerisindeki en önemli 3 ipucuna bakalım.

1)Su Tüketin



Yaşam kaynağımız olan su; dünyanın 4 de 3’ünü ve insan vücudunun %60’ını oluşturur. Yaşayabilmek için suya ihtiyacımız vardır. Nasıl bir çiçeğe su vermediğimiz zaman yaşayamazsa insanlar için de bu böyledir.

Gereğinden daha az su tükettiğimiz zaman da sonuç değişmez. Dolaşım boşaltım, sindirim ya da sinir sistemi gibi sistemlerimizin sağlıklı olarak işlevlerini devam ettirebilmesi için suya ihtiyaç vardır.

Suyu vücudumuzun ihtiyacı olandan daha az tükettiğimizi varsayalım. Bu durumda kendimizi aç bırakmamızın, türlü diyetler uygulamamızın hiçbir anlamı kalmayacak sadece kendimize eziyet etmiş olacağız. Kilo vermek istiyorsak günde 2 litreden fazla 5 litreden az olmak şartıyla su tüketmeliyiz.

2)Karbonhidratı Azaltıp Protein Ve Yağ Alımını Arttırın

Karbonhidrat ve şekerler kilo almamıza neden olurlar. Vücudumuzdan atılımı zorken vücudumuza depolanıp istenmeyen yağlarımızı oluşturması ise kaçınılmazdır. Zevkle yediğimiz ekmekler, pastalar, börekler ve tatlılar kilo konusunda baş düşmanımızdır. Düşman dediysek karbonhidratı tamamen kesin demiyoruz. Beyaz un yerine kepekli un tüketin. Bir bütün ekmek tüketmek yerine bir dilim ekmek tüketin ve bunu normal yaşamınız haline getirin. Normalde tükettiğiniz protein ve yağ alımını ise arttırın. Daha fazla süt, yoğurt, yumurta, kızartılmamış kırmızı ve beyaz et tüketin.Haftada bir balık eti tüketmeye dikkat edin. Aldığınız yağın miktarını sağlıklı yağlar kullanma şartıyla arttırın. Kızartmalardan uzak durun. Margarin yerine tereyağı; ayçiçeği, palm yağları gibi yağlar yerine zeytinyağını tercih edin.

Bu verdiğimiz ipuçları sadece kilo vermeniz için değil sağlıklı bir hayat sürmemiz için de ipuçlarıdır. Yaşadığımız hayattan zevk alabilmemiz için bu ipuçlarını hayatımızda alışkanlık haline getirmeliyiz.

3) Hareketsiz Kalmayın

Hareketsiz kalmak metabolizma hızımızı yavaşlatır. Metabolizmamızın yavaşlaması demek daha az kalori yakmak demektir. Daha az kalori yakmak ise daha fazla kilo almaktır. Sizde duymuşsunuzdur su içsem yarıyor fakat şu kişi ne yerse yesin kilo almıyor diyenleri. İşte bunun asıl sebebi metabolizma hızıdır.

Metabolizma hızınızı arttırmak için hareket edin. Spor yapın. Ağır sporları yapacak durumunuz yoksa koşu yapın. Yapamıyorsanız yürüyüşe çıkın. Bunu yapacak kadar vaktiniz de yoksa gitmek istediğiniz yerlere yürüyerek gidin.

Otobüse bir durak sonra binip bir durak önce inin. Merdiven kullanın. Yakın yerlere yürüyerek gidin. Attığınız her bir fazla adımın metabolizmanıza etkisini kendinizde hissedeceksiniz. Hareketsiz kalmayın.

