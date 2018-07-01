Kılınç'tan beyin kanaması uyarısı

ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Kılınç, "Özellikle enseden başlayan bir baş ağrısı var ise bu beyin kanaması ön belirtisi olabilir" dedi.

Cerrahi Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Kılınç, enseden başlayan baş ağrısının beyin kanaması belirtisi olabileceğini belirterek, "Özellikle baş ağrısı hissediyorum. Daha önce hissetmedim diyen insanların özellikle enseden başlayan bir baş ağrısı var ise bu beyin kanaması ön belirtisi olabilir. Baloncuk patlaması dediğimiz şiddetli baş ağrısı olabiliyor. Son zamanlarda bu durum sıklaştı. Bu da özellikle tansiyona bağlı en belirgin etken tansiyon, gerçekten genetik olabiliyor. Tansiyon tetikleyen olaylar var. Toplumda herkesin baş ağrısı oluyor. Özellikle ben hayatımda ilk kez aşırı bir baş ağrısı hissediyorum diyen insanların muhakkak acil şartlarda polikliniğe başvurmasında yarar var" şeklinde konuştu.

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