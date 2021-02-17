Kepek Problemini Azaltan Yöntemler Nelerdir?

Bundan dolayı birçok tedavi yöntemine başvurarak gerekli olan tüm işlemleri yaptırırlar. Saçlar, çok hassas olduğu gibi kırılgan yapıya da sahiptirler. Bu nedenden dolayı vücudun ihyacı olan vitamin ve minerallerin düzenli bir şekilde alınarak ve saçlara gerekli bakımlar yapılarak saç dökülmelerinin ve saçlarda oluşan kepeğin önüne geçilir.

Kimyasal maddeler, doğal olmayan boya ve saç bakım ürünleri ve bunun gibi birçok ürün saçlarla sürekli temas ettiğinde saçlar eski doğallığını kaybederek yıpranmalara ve dökülmelere maruz kalır. Bayanlar ve erkekler için çok kötü olan bu durum ise yaş ilerledikçe kelliğe kadar gider.

Kepek Oluşumunu Azaltan Yöntemlerin Saçlara Etkisi

Kepek oluşumu, her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da bu sorunla başa çıkmak belirlenen yöntemlerin uygulanmasıyla mümkündür. Saçlar için doğal ve içerisinde hiçbir şekilde kimyasal bulunmayan şampuan ve sabunlar tercih edilmelidir.

Genellikle zeytinyağlı olan ürünler bu süreci atlatmada yardımcı olacaktır. Aloe vera vücut için kullanıldığında vücudu güzelleştirmesiyle bilinir. Saçlar için birçok insan tarafından tercih edilen Aloe vera saçlara parlaklık sağlayarak zamanla kepek ve kaşınma sorunlarını da azaltacaktır.

Bir diğer kepek karşıtı olan çay ağacı şampuan ve yağları düzenli kullanıldığında kepeği tamamen yok etmesiyle bilinir. Saçlara sürülen bu yağ tamamen doğal ve hoş kokuludur.

Saç Boyaları Ve Saçlarda Kepek Oluşumu

Saç boyaları artık herkes tarafından sürekli kullanılmaktadır. İçerisinde birçok kimyasal ürünün bulunduğu bu boyaların doğal ve katkısız olanları saçları iyileştirip hacim verse de birçok saç boyası içerdiği kimyasallar nedeniyle saç derisine tamamen zarar verir. Bu da saçlarda sürekli kepek oluşumunu beraberinde getirir. Bunun önüne geçmek için doğal boya dışında seçim yapılmamalıdır.

Sadece bayanlarda görülmeyen bu durum erkeklerde de sıklıkla görülür. Jöle, saç spreyi ve saç ürünlerini kullanmak erkeklerde kepek oluşumunun en önemli nedenidir. Bu tarz ürünler kimyasal olduğu için saçları kolaylıkla kepeklendirir.